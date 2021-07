Degrado nei bagni del cimitero di Rancate

Infiltrazioni d’acqua, pareti scrostate e arredi malconci. I bagni pubblici del cimitero di Rancate sono in stato di degrado.

Degrado al cimitero

La segnalazione è stata fatta in settimana da un cittadino che ha scritto sul gruppo Facebook «Sei di Triuggio se...» postando anche una foto dello stato attuale dei bagni: «Forse chi di dovere non sa, ma questi sono i servizi igienici del cimitero di Rancate». Segnalazione che è stata subito presa in carico dall’Amministrazione comunale che ha avviato la procedura per la risoluzione del problema.

I lavori in settimana

«Abbiamo immediatamente informato la cooperativa che ha in gestione il cimitero che è Il Ponte - ha spiegato il sindaco Pietro Cicardi - La manutenzione dei servizi igienici sta in capo a loro e non all’Amministrazione comunale. Forse la situazione è un po’ sfuggita ma abbiamo provveduto a informare tempestivamente chi di dovere e i lavori di sistemazione del bagno dovrebbero già iniziare questa settimana. Il problema più grosso riguarda un’infiltrazione d’acqua che ha complicato un po’ le cose».

«A breve andremo inoltre ad approvare un nuovo servizio di gestione dei cimiteri (sul territorio ce ne sono quattro) - conclude il primo cittadino - Una proposta di partenariato che garantirà una serie di innovazioni di cui daremo ampia comunicazione».

Il servizio completo è pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 6 luglio 2021.