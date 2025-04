Diego Vergani, esempio di resilienza, è alfiere della Repubblica

C'è anche Diego Vergani, il 14enne di Lentate sul Seveso che sta combattendo contro un tumore al cervello, tra i 29 alfieri della Repubblica nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Diego Vergani è alfiere della Repubblica

Il capo dello Stato ha infatti conferito 29 attestati d'onore di Alfiere della Repubblica a giovani che, nel 2024, si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Accanto ai riconoscimenti per comportamenti individuali, il presidente Mattarella ha assegnato anche 4 targhe per premiare azioni collettive di giovani e giovanissimi, anch'esse espressione dei valori di solidarietà, inclusione e accoglienza.

Un esempio di resilienza

A colpire il presidente Mattarella è stata la forza con cui il ragazzino, che frequenta la scuola media a Barlassina, sta affrontando la malattia, riuscendo a conseguire brillanti risultati nella scuola e nella musica. Questa la motivazione alla base del riconoscimento: