Difendere la terra dal consumo di suolo: "No Pedemontana"

Si terrà lunedì 25 marzo alle 21 al Circolo Culturale ProDesio l’incontro che tratterà di Pedemontana e dell’accelerazione del consumo di suolo in Brianza e in Lombardia.

I protagonisti dell’incontro

L’incontro pubblico, che si svolgerà in via Garibaldi 81 a Desio, sarà a cura del Circolo Legambiente Desio e del Coordinamento No Pedemontana ma i veri protagonisti saranno: Angela Marcella, presidente dell’assemblea consortile del Pane Parco agricolo Nord Est e assessora all’Ambiente nel Comune di Bernareggio, Domenico Finiguerra, sindaco di Cassinetta di Lugagnano e consigliere metropolitano della città di Milano e Paolo Conte, membro del Consiglio di amministrazione del Parco Gru.Bria.

Pedemontana al centro della serata

L’obiettivo dell’incontro, secondo quanto annunciato dagli organizzatori, è quello di informare chi parteciperà sulle conseguenze dell’arrivo di Pedemontana, che, come hanno evidenziato, "minaccia aree agricole, parchi e connessioni ecologiche in tutta la Brianza. Ecco cosa potremmo perdere e come possiamo ancora organizzarci per impedirlo", l'appello degli ambientalisti ai cittadini.