Disinfestazione contro le zanzare a Seregno: al via il secondo ciclo

La campagna avviata dall'Amministrazione comunale potrà avere successo solo se anche i proprietari di terreni provati metteranno in atto tutte le procedure atte ad evitare lo sviluppo di larve.

Sono in pieno svolgimento le attività di disinfestazione contro le zanzare a Seregno. Il contratto stipulato con la società La Modernissima di Milano prevede l’effettuazione di sei cicli di trattamento di prodotto larvicida biologico granulare che viene posizionato in ognuna delle circa 8300 caditoie presenti in città.

Dopo che, nel mese di marzo, era stato svolto dalla ditta Depac un trattamento “ad ampio spettro” che ha coinvolto tutte le caditoie e che mirava alla disinfestazione da larve, scarafaggi, blatte e zanzare, dall’11 al 29 aprile è stato svolto il primo dei sei cicli di intervento mirati contro la proliferazione di zanzare. In questi giorni è in partenza il secondo trattamento specifico. La novità di quest’anno è la possibilità, tramite un sistema di geolocalizzazione tramite Gps delle caditoie trattate, di monitorare l’andamento della campagna.

L’efficacia della campagna antizanzare, comunque, potrà raggiungere la massima efficacia solo se anche sui terreni privati ci sarà attenzione a rimuovere le situazioni di acqua stagnante, ambiente privilegiato per lo sviluppo delle larve.