Distretto del commercio Alte Groane, contributi a 28 attività per oltre 70mila euro

Si è completata in questi giorni la graduatoria definitiva per l’assegnazione dei contributi economici alle piccole attività commerciali locali, nell’ambito del Distretto del commercio Alte Groane. La nuova realtà associativa vede uniti 5 comuni, con Lazzate capofila, a cui si aggiungono Lentate sul Seveso, Misinto, Cogliate e Ceriano Laghetto, oltre a Unione Confcommercio – Imprese per l’Italia Milano e Monza e Brianza, allo scopo di fornire un aiuto concreto alle piccole attività imprenditoriali – commerciali del territorio.

Contributi alle attività per oltre 70mila euro

Una delle prime attività portate a termine è stata quella del bando per il finanziamento di interventi migliorativi dei punti vendita e in generale dell’attività, anche attraverso l’acquisto di servizi, con domande presentate entro il 15 settembre 2023. A disposizione c’erano complessivamente 72.072 euro, che sono stati tutti assegnati alle 28 attività di cui è stata accolta la domanda, con contributi variabili da un minimo di 1.019 euro ad un massimo di 5.483 euro per attività, secondo i parametri del bando proposto da Regione Lombardia. Tra le domande accolte e finanziate, 8 sono di attività lazzatesi.

Il Distretto del commercio ha ottenuto un finanziamento dalla Regione

"Sono molto contenta che siamo riusciti ad assegnare l'intero contributo a disposizione a tutti i commercianti del Distretto la cui domanda è stata ammessa al bando - commenta l’assessore al Commercio, Barbara Mazzarello - Non è cosa da poco, visto che il Distretto del Commercio Alte Groane è stato costituito da pochissimo tempo ha già ottenuto un bando di finanziamento specifico da Regione che stiamo portando avanti. Quello del bando per i commercianti è solo un primo tassello del nostro progetto di Distretto del Commercio, che ha ottenuto complessivamente 400mila euro ed è stato giudicato progetto di eccellenza. Per quanto riguarda il territorio di Lazzate partirà tra poco la progettazione della velostazione prevista in piazza Lombardia. Ogni altro Comune che fa parte del Distretto ha previsto un intervento specifico sul proprio territorio”.

"Un lavoro importante con altri quattro Comuni della zona"

Soddisfatto il sindaco Andrea Monti, che sottolinea: