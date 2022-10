Domenica la Giornata ecologica per una città più pulita

Domenica 30 ottobre l'Amministrazione comunale di Cesano Maderno organizza una Giornata ecologica dedicata alla pulizia di alcune aree della città.

Giornata ecologica per una città più pulita

L'iniziativa scaturisce anche da un ordine del Giorno presentato dal consigliere comunale Michele Santoro (Forza Italia) approvato all'unanimità da tutte le forze politiche in Consiglio comunale lo scorso 8 settembre. Due le zone individuate dove si concentreranno le attività di pulizia: via delle Groane (ritrovo nel parcheggio dell'Oasi Lipu) e via delle Campiane (ritrovo nel parcheggio all'angolo con via del Lavoro). L'appuntamento è previsto alle 9. Per iscriversi, inviare una mail a: ambiente@comune.cesano-maderno.mb.it L'iscrizione è necessaria ai fini della fornitura da parte di Gelsia Ambiente del materiale per la raccolta dei rifiuti.

Il sindaco Gianpiero Bocca ha scritto una lettera ai cittadini:

“Abbiamo organizzato per domenica prossima una Giornata ecologica dedicata alla cura e alla pulizia di alcune aree della nostra città. Tutti sono invitati a partecipare: sarà una giornata di volontariato ambientale e di sensibilizzazione sul tema del contrasto al degrado e ai comportamenti incivili come quello dell’abbandono dei rifiuti”.

Da qui l'appello: