Dopo 41 anni dietro al bancone "Ebe zerosedici" va in pensione

Dopo 41 anni di onorato servizio chiuderà ufficialmente i battenti, il prossimo 31 luglio, "Ebe Zerosedici", lo storico negozio di abbigliamento per bambini di via Confalonieri, a Villasanta, portato avanti da Ebe Pirovano a partire dagli inizi degli anni '80.

Il paese, dunque, rischia di rimanere senza una delle attività commerciali più longeve, che ha scritto pagine importanti del commercio villasantrese, se da qui alla prossima estate la proprietaria non troverà un acquirente che possa portare avanti la vendita di vestiti per bambini.

L'appello della proprietaria

Accorato appello quello lanciato nei giorni scorsi direttamente dalla commerciante che ha voluto avvisare la clientela del prossimo pensionamento attraverso un cartello appeso all’ingresso del suo negozio.

"Causa pensionamento vendo, dopo 41 anni, questa storica attività. Per info chiedi qui".

Una decisione sofferta, come ha confermato la titolare del negozio, conosciuta in paese anche per essere stata una delle fondatrici dell’associazione Commercianti in passato.

"E' arrivato il momento della pensione anche se... "

"Dopo 41 di attività a malincuore ho preso questa decisione ma sento che è arrivato il momento per dire basta e dedicarmi ad altro nella vita - ha sottolineato Ebe Pirovano, residente ad Usmate Velate - In realtà io sono in pensione già da più di due anni e ho alle spalle ben 47 anni di contributi all’Inps. Insomma mi sembra di aver contribuito a sufficienza. Scherzi a parte sono arrivata a Villasanta nel 1982 anche se questo tipo di attività la iniziai nel 1976. E poi largo ai giovani. Mi piacerebbe davvero non dover abbassare per sempre le saracinesche il prossimo 31 luglio ma trovare, nel frattempo, un acquirente interessato a portare avanti questa bellissima attività di commercio di abbigliamento alla quale ho dedicato praticamente tutta la mia vita. Sono anche disposta ad accompagnare il mio successore per aiutarlo nella conoscenza della clientela. Spero davvero tanto di poter ritornare a Villasanta e di vedere il mio negozio ancora aperto e pieno di clienti".

Prodotti ricercati e una clientela non solo villasantese

Ebe, nel corso di quattro decenni, ha saputo conquistare la clientela, villasantese e non, con capi originali e ricercati per i piccoli dagli zero ai sedici anni.

"Vorrei davvero trovare una ragazza giovane con voglia di fare perchè questa attività regala tante soddisfazioni. Certo bisognerebbe implementare l’utilizzo dei Social, cosa per la quale sono negata- ha continuato Pirovano - Ho sempre cercato di tenere buone marche che hanno rappresentato una via di mezzo, non capi di scarsa qualità e non il top. Ovviamente mi mancherà tutto di questo luogo, mi mancherà il contatto con la clientela. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che in questi 40 anni hanno scelto di acquistare nel mio negozio e a tutti i piccoli bambini che nel tempo abbiamo visto crescere, e alla cittadinanza villasantese. Progetti futuri? Un bel viaggio con il mio camper e poi si vedrà... ".

Ampio servizio lo potrete leggere sul Giornale di Vimercate in edicola a partire da martedì 14 marzo 2023.