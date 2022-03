Dopo due anni torna il Palio degli Zoccoli

Desio

L'ufficialità è arrivata in questi giorni: il tradizionale Palio degli Zoccoli si disputerà domenica 5 giugno, dopo due anni di fermo dovuto alla pandemia. Sarà riproposta la sfilata del corteo storico, con le undici contrade e la immancabile corsa con gli zoccoli. "Ce la metteremo tutta per ripartire - ha detto Antonia Lumini, del Comitato organizzatore - Incrociamo le dita, la macchina si è messa in moto, cerchiamo di essere positivi e di portare avanti tutto".

"Desio ha voglia di ricominciare"

Il Gran maestro, Davide Brenna concluderà questo suo terzo mandato: "È la manifestazione della ripartenza, Desio ha voglia di ricominciare. Siamo davvero felici di poterlo annunciare perché due anni fermi sono pesanti per tutti e soprattutto per una manifestazione così sentita dai desiani come quella del Palio". Anche la voce di alcuni maestri di contrada si è espressa positivamente, come quella di Mario Cortese, dell’associazione contrada Dügana: "È giusto che ci sia quest’anno perché bisogna assolutamente ripartire: siamo stati fermi per troppo tempo".

I commenti di alcuni dei maestri di contrada

Tino Perego, uno dei maestri più longevi e della contrada dei Santi Pietro e Paolo, ha aggiunto: «Sono felicissimo, quando si muove il Palio si muove tutta Desio e si fa qualcosa per la collettività». Nino Puorto, della contrada di San Giorgio, non vedeva l’ora di ripartire: «Quest'anno ci saranno anche tanti eventi a corollario del Palio stesso, per farlo conoscere sempre più». Prossimo appuntamento il 21 maggio con l’investitura.