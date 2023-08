Dopo il maltempo riapre il Centro ricreativo Il Girasole

Chiuso dopo il maltempo di fine luglio, riaprirà dal 16 agosto 2023 il Centro ricreativo Il Girasole di Desio, ma con entrata da via San Pietro.

Riapre il Centro ricreativo Il Girasole

Dopo attente e motivate verifiche, visti i pareri dell’Area tecnica del Comune in merito alla messa in sicurezza dell’immobile sede del Centro ricreativo di via San Pietro, dal 16 agosto riapre Il Girasole’, con accesso all’utenza dall’entrata di via San Pietro, fino a quando non sarà completamente sgomberata l'area verde. Resta valida l’interdizione all'utilizzo e in corrispondenza dell'accesso di una porzione dell’edificio sino a nuova comunicazione.