Dopo il no all'hub dei profughi, Esselunga annuncia il nuovo progetto per l'ex supermercato

Ieri, giovedì 21 settembre, il no ufficiale e definitivo alla trasformazione dell'ex supermercato in un hub per l'accoglienza dei migranti. Oggi, 24 ore dopo, l'annuncio che quello stesso stabile ospiterà una nuova area commerciale, non alimentare.

E' il contenuto di una nuova nota diffusa nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 settembre, da Esselunga, proprietaria dello storico stabile di via Toti, a Vimercate.

Il no al centro profughi

Struttura che, come noto, era finita nelle scorse settimane nel mirino della Prefettura di Monza e Brianza che avrebbe voluto ricavarvi un centro per accogliere parte dei profughi destinati alla provincia.

Dopo alcune settimane di trattative e polemiche ieri, come detto, è arrivato il no di Esselunga, che ora si spinge oltre ufficializzando quel che già si sapeva rispetto al destino di quell'area e di fatto "bruciando" le tappe. L'operazione in accordo con il Comune potrebbe infatti essere sottoscritta già entro la fine dell'anno.

Nell'ex Esselunga funzioni private e pubbliche

"Da oltre un anno Esselunga ha avviato un proficuo dialogo con il Comune di Vimercate per delineare un progetto a beneficio della comunità, volto a riqualificare l’edificio di Vimercate in via Toti, precedentemente sede di un supermercato Esselunga - si legge nella nuova nota - L’immobile ha una superficie di 3.500mq e dispone di circa un centinaio di posti auto. Esselunga ha proposto all’Amministrazione Comunale che la struttura, che rimarrà di proprietà dell’azienda, non sia più demolita, come inizialmente previsto, ma sia adibita ad un mix di funzioni pubbliche e private".

Un negozio non alimentare e il magazzino e l'archivio del Comune

"In particolare - entra nel merito il comunicato di Esselunga - 1.300mq ospiteranno un’attività commerciale non alimentare e 2.200mq saranno a messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale per essere utilizzati come magazzino e archivio".

Accordo da sottoscrivere entro fine anno