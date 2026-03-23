Doppia inaugurazione del sentiero della Valle dei Mulini

Doppio appuntamento nella Valle dei Mulini: venerdì 27 e sabato 28 marzo verrà inaugurato il “Sentiero della Vigna e del Vecchio Mulino”, un percorso naturalistico che restituisce alla città di Meda un collegamento tra natura, storia e memoria del territorio.

L’iniziativa del Wwf nella Valle dei Mulini

L’iniziativa è promossa dal Wwf Insubria in collaborazione con il Circolo XX Settembre, il Comitato Parco Regionale Groane – Brughiera, la cooperativa sociale La Brughiera Onlus, il Comune di Meda e con il coinvolgimento delle scuole del territorio.

La volontà di dedicare il sentiero a Corrado Marelli

Il Wwf intende dedicare il sentiero alla memoria di Corrado Marelli, storico assicuratore e direttore del giornale Medinforma scomparso a febbraio che si era speso molto per la conservazione del verde in città e anche per il progetto di forestazione urbana (anche se formalmente non sarà “intitolato” a suo nome).

Verranno messi a dimora alberi e arbusti

A corredo dell’inaugurazione il sentiero verrà arricchito con ulteriori 30 alberi e arbusti messi a disposizione da Ersaf Lombardia e con quattro nidi-casetta assemblati da ragazzi di cooperative socio-solidali.

Giorni e orari delle iniziative

Venerdì 27 dalle 10, inaugurazione con le scuole Diaz e Anna Frank e il Comune di Meda (ritrovo all’ingresso dell’Anna Frank solo per scuole, rappresentanti dell’Amministrazione e delle associazioni). Sabato 28 dalle 11, inaugurazione pubblica in occasione dell’evento globale «Earth Hour».