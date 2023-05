Due giorni di festa per i 50 anni dell'Associazione Volontari Pronto soccorso di Vimercate. Questa mattina la sfilata per le vie del centro.

Traguardo importante per l'Avps di Vimercate

Un traguardo importante per l'Associazione Volontari Pronto soccorso di Vimercate, che ha compiuto mezzo secolo. Questa mattina, domenica 14 maggio, la festa è iniziata con la sfilata per le vie del centro di Vimercate, che si è conclusa in Municipio. Un appuntamento che si inserisce nei due giorni di festeggiamenti, iniziati ieri, per dare la giusta importanza a un sodalizio che si è sempre speso con generosità. Le iniziative in programma proseguiranno anche oggi per tutta la giornata.

Sfilata e consegna dei riconoscimenti

Ad aprire la sfilata c'erano il presidente di Avps Elio Brambati, il sindaco Francesco Cereda, il commissario di Agcom Massimiliano Capitanio, in passato volontario di Avps. Una volta giunti in Municipio si sono tenuti i discorsi istituzionali e la consegna anche di alcuni riconoscimenti. A seguire, la celebrazione della Messa in Santuario e, al termine, la benedizione di un’ambulanza. Presenti alle celebrazioni anche i sindaci di Agrate, Simone Sironi, e Concorezzo, Mauro Capitanio, comuni dove Avps ha altre sue sedi.