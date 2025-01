Due licenziamenti alla Hydro Extrusion, i lavoratori incrociano le braccia

Sciopero in corso alla Hydro Extrusion di Ornago.

Come annunciato nei giorni scorsi dalle sigle sindacali, i lavoratori stamattina, venerdì 10 gennaio, hanno incrociato le braccia nella sede della multinazionale norvegese di via Ciucani.

Le proteste cono conseguenza di due licenziamenti che la società ha comunicato nel mese di dicembre e che, come spiegato da organizzazioni e rappresentanti sindacali, sembrerebbero essere legati alla “necessità dell’azienda di una riduzione dei costi”.

Motivazioni inaccettabili da parte di sindacati e lavoratori che hanno quindi incrociato le braccia in mattinata, come spiegato da Adriana Geppert di Fiom Cgil Brianza e Gloriana Fontana di Fim Cisl Monza Brianza Lecco:

"Questi provvedimenti sono inaccettabili perché l’azienda, nonostante i confronti mensili con noi, non ha mai dato avvisaglie di questi problemi di riduzione costi. Certo, come la maggior parte delle aziende che opera in questo settore e che lavora per l’auto motive, la società ha usufruito della cassa integrazione ordinaria per due cicli lo scorso luglio, ma un conto è la crisi del settore e la riduzione di ordini e un altro è la necessità di ridurre i costi interni. Anche perché parliamo di un’azienda che nel 2022 e nel 2023 ha chiuso con diversi milioni di utile".