Due licenziamenti alla Hydro Extrusion, prosegue la mobilitazione

Prosegue la mobilitazione dei sindacati e dei lavoratori alla Hydro Extrusion di Ornago. Le proteste sono conseguenza di due licenziamenti che la società ha comunicato nel mese di dicembre e che, come spiegato da organizzazioni e rappresentanti sindacali, sembrerebbero essere legati alla “necessità dell’azienda di una riduzione dei costi”.

Dopo le iniziative di mobilitazione e scioperi dei giorni scorsi contro il licenziamento coatto e immotivato di due lavoratori della multinazionale durante la chiusura di Natale - si legge nella nota della Fiom Cgil Brianza - che hanno visto un’ampissima adesione tra le lavoratrici e i lavoratori, le assemblee di giovedì 16 e venerdì 17 gennaio hanno dato mandato a FIOM CGIL BRIANZA, FIM CISL MONZA BRIANZA E LECCO e alle RSU di continuare con le iniziative di sciopero".

"I licenziamenti hanno creato tra i lavoratori insicurezza, preoccupazione e sfiducia verso una Direzione Aziendale che a fronte di positivi e buoni risultati di chiusura 2024 per lo stabilimento di Ornago licenzia i lavoratori - fanno sapere i sindacati nella nota firmata da Adriana Geppert di Fiom Cgil Brianza e Gloriana Fontana di Fim Cisl Monza Brianza Lecco.

"Le iniziative di sciopero continueranno anche questa settimana con scioperi a singhiozzo e nelle prossime per continuare manifestare la nostra netta contrarietà alla decisione aziendale di licenziare i due colleghi e di procedere in questo modo, considerando le lavoratrici ed i lavoratori numeri e non persone".