Due tornei targati Juventus Club in memoria di Filippo e Nicola

La memoria come minimo comune denominatore di tre eventi che hanno riempito lo stadio Mino Favini di Meda di passione calcistica, amicizia e solidarietà.

Tre eventi organizzati dallo Juventus Club Meda

Giovedì sera, 19 giugno 2025, con la presentazione del libro di Luca Serafini, si è aperta la tre giorni di iniziative organizzate dallo Juventus Club Meda per il 40esimo anniversario della strage dell’Heysel, che il 29 maggio 1985, allo stadio di Bruxelles, causò la morte di 39 tifosi bianconeri. Una di loro era Giuseppina Conti, «La ragazza dai pantaloni verdi», a cui Serafini ha dedicato l’opera che ha offerto l’occasione di ricordare cosa accadde quella tragica notte di 40 anni fa.

Due tornei per ricordare Filippo e Nicola

E sempre per non dimenticare i 39 «angeli» juventini, nel week-end sono stati organizzati il nono torneo edizione giovani «Un gol per Filippo» (sabato), per ricordare Filippo Finocchio, 15enne misintese morto nel 2018 a causa di un osteosarcoma, e il 18esimo torneo 7 vs 7 (domenica), che da quattro anni sono dedicati anche a Nicola Pirovano, il noto farmacista medese scomparso improvvisamente nel 2022 a 34 anni.

Tante squadre in campo per i tornei

Proprio il calcio, passione che Nicola e Fily condividevano, così come il tifo per la Juventus, è stato il grande protagonista di questi due tornei, patrocinati dal Comune, dalla Provincia di Monza e Brianza e da Regione Lombardia. Sul rettangolo verde di via Icmesa sabato si sono sfidate 24 squadre (8 per annata) 2013, 2015 e 2017, mentre domenica sono scesi in campo adulti e adulte, perché per la prima volta è stata proposta anche la versione femminile del torneo.

Il torneo giovanile vinto dalla Sisport Juventus, quello femminile da Meda giallo e maschile da Insieme per Fily

Le squadre della Sisport Juventus hanno conquistato il primo posto in ciascuna delle tre gare dell’edizione giovani, mentre domenica tra le quattro squadre femminili hanno vinto le calciatrici del «Meda giallo». Nove le formazioni maschili in gara (Farmacia Pirovano, Deportivo Aperitivo, Insieme per Christian, Juventus Club Senago, Juventus Club Bicocca, Orgoglio Bianconero, Amici di Rez, Juventus Club Meda e Insieme per Fily) e proprio la squadra della onlus misintese ha sollevato la coppa dei vincitori, dedicandola al 15enne rimasto nel cuore di tutti: «Filippo uno di noi, sarai sempre con noi, non ti lasceremo mai», hanno cantato in coro per festeggiare il primo posto.

Assegno da mille euro dagli Amici di Rez

Come ogni anno, inoltre, non è mancata la solidarietà da parte dell’associazione cogliatese Amici di Rez, che ha donato a Insieme per Fily un assegno da mille euro per contribuire alla ricerca sull’osteosarcoma.