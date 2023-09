E' di Giussano la vincitrice del 37esimo Cantabrianza, il tradizionale evento itinerante dedicato ai talenti emergenti che si è concluso domenica 3 settembre 2023, con la finalissima disputata a Copreno, frazione di Lentate sul Seveso.

La finale a Copreno

Dopo la festa patronale di Sant'Alessandro, che ha animato la frazione per tutta la giornata di sabato, il clima gioioso è proseguito domenica sera, quando sul palco allestito in piazza Fiume si sono esibiti i cantanti della 37esima edizione della kermesse canora organizzata dal patron Dino Angelini per valorizzare i giovani talenti brianzoli. Alla finale, patrocinata dall’Amministrazione comunale lentatese e presentata da Fabio Taormina, hanno assistito circa 400 persone. Ad aprire le danze, o meglio i canti, Eleonora Plebani, la vincitrice della scorsa edizione del Cantabrianza.

Un podio tutto al femminile

Ospiti della serata Pietro Maffolini e Gianluca Zanetti. A conquistare la giuria, composta da giornalisti, musicisti, parolieri e personaggi del mondo della musica leggera italiana, è stata la giussanese Valentina Cassano, che ha interpretato la canzone "Un gioco più grande", seguita dalla lentatese Chiara Trapasso, di Cimnago, che ha portato in gara "Adesso fatti amare". Sul terzo gradino del podio, con "Something gotta hold me", Alessandra Bugada di Capizzone (Bergamo). Un podio tutto al femminile, premiato dal vicesindaco Marco Boffi e dall'assessore alla Cultura Matteo Turconi Sormani.

Gli altri partecipanti

Quarti classificati, a pari merito: Valentina Sirtori di Triuggio, Sara Quadri “Etere” di Robbiate, Giorgia Premoselli di Busto Arsizio, Valentina Isella di Civate, Sofia Polara di Seregno, Gaia Mastrototaro di Verano Brianza, Alessandra Plebani di Brusaporto (Bergamo), Sara Pazzano di Concorezzo e Mike Lanfranconi “Nemesi” di Porlezza.