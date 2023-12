E' ufficiale, la piscina di Arcore riapre i battenti l'8 gennaio

Ora è ufficiale, tra pochi giorni, precisamente lunedì 8 gennaio, riaprirà i battenti la piscina comunale di Arcore. L’Amministrazione comunale e In Sport srl, Società Sportiva Dilettantistica, poche ore fa, attraverso un lungo comunicato stampa, hanno confermano che lunedì 8 Gennaio 2024 riprenderà la programmazione completa tutte le attività sportive presso il Centro Sportivo Natatorio Comunale di Via San Martino.

Porte aperte dalle ore 6 dell'8 gennaio

"Dalle ore 6 del mattino dell'8 gennaio riapriranno le porte agli sportivi e alla cittadinanza, con la possibilità fin da subito di accedere al nuoto libero nella riqualificata vasca coperta da 25 metri - fa sapere In Sport - L’adiacente vasca didattica polifunzionale si presenterà agli iscritti rinnovata con l’innovativo materassino “SoftWalk”: un rivestimento del fondo composto da schiuma a cellule chiuse che garantiscono estrema morbidezza, sicurezza e confort grazie ad un migliore adattamento alle sollecitazioni del peso corporeo ed assorbimento degli urti. Una maggiore elasticità in grado di prevenire eventuali traumi ed un maggiore isolamento".7

Non solo nuoto ma anche...

Torneranno a disposizione anche: la sala fitness rivolta a tutte le persone in cerca di un riequilibrio posturale, la sala corsi, i 2 studi professionali dedicati al benessere e alla salute, il campo da calcio a 7 e il campo da calcio a 5 in erba sintetica con relativi spogliatoi.

I lavori di riqualificazione previsti dal Project Financing – di cui In Sport è risultata aggiudicataria – apportano un importante rinnovamento alla struttura sportiva: la sostituzione integrale della copertura dell’edificio piscina ed il rifacimento della facciata prospetto su Via San Martino, il rifacimento totale degli impianti termoventilazione del piano vasca per un migliore microclima e qualità dell’aria, la sostituzione di tutti i corpi illuminanti del centro sportivo con elementi a tecnologia LED ad alta efficienza energetica, la riqualificazione edile ed impiantistica con la sostituzione di tutti i ventilconvettori degli spogliatoi, sia della piscina che della palestra, il rifacimento delle pavimentazioni delle palestre, la posa di nuovi gazebi per i bambini e ragazzi che parteciperanno ai camp estivi e il ripristino della recinzione esterna.

In fase di progettazione l'impianto fotovoltaico

È inoltre in fase di progettazione l’installazione di un impianto fotovoltaico che andrà ad aggiungersi al grande lavoro di collaborazione e coordinamento tra Comune di Arcore e In Sport che ha consentito di inserire nel corso del medesimo intervento – quale miglioramento aggiuntivo – anche gli ulteriori lavori previsti dal “Bando di Efficientamento Energetico” di Regione Lombardia, per il quale il Comune di Arcore è risultato assegnatario di un contributo.

È stata effettuata l’installazione: di una nuova pompa di calore al servizio dell’unità di trattamento dell’aria del piano vasca, di un cogeneratore ad alto rendimento e di un sistema di telecontrollo degli impianti di monitoraggio dei consumi con interventi mirati a livello domotico.

La soddisfazione dell'assessore Belotti

"L'efficientamento energetico, la riduzione dei consumi e la sostenibilità dei costi delle strutture pubbliche sono state da subito obiettivo prioritario della nostra Amministrazione - ha sottolineato Lorenzo Belotti, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Arcore - Per questo motivo, attraverso un impegno congiunto con IN SPORT, abbiamo partecipato, con esito positivo, al bando regionale per interventi di efficientamento energetico dell'impianto natatorio, consentendo di avere ulteriori benefici rispetto a quelli conseguenti alle opere già previste dalla convenzione. I lavori realizzati sono stati complessi ed invasivi ed hanno richiesto la chiusura dell’impianto per qualche mese, ma, a fronte di questo disagio per gli utenti della piscina e della palestra, abbiamo un edificio più bello, moderno ed efficiente.”

Lavori rallentati a causa degli eventi atmosferici dello scorso luglio