Ecco quando riaprirà la piscina di Arcore

L’Amministrazione Comunale di Arcore e "In Sport" comunicano che lunedì 8 Gennaio 2024 riprenderanno le attività sportive presso il centro sportivo natatorio comunale di Via San Martino.

I lavori di riqualificazione previsti dal Project Financing, di cui In Sport è risultata aggiudicataria, già oltremodo impegnativi per la rilevanza degli interventi, hanno anche subito diversi rallentamenti a causa dei numerosi eventi atmosferici estremi (alcuni dei quali calamitosi) ed alcuni imprevisti tecnici palesatisi con il progredire delle lavorazioni.

I lavori di riqualificazione

Le numerose opere effettuate apportano un importante rinnovamento alla struttura sportiva; di seguito si riassumono le principali: la sostituzione integrale della copertura dell’edificio piscina ed il rifacimento della facciata prospetto su Via San Martino, il rifacimento totale degli impianti termoventilazione del piano vasca per un migliore microclima e qualità dell’aria,

la sostituzione di tutti i corpi illuminanti del centro sportivo con elementi a tecnologia LED ad alta efficienza energetica.

Inoltre i lavori hanno riguardato anche la riqualificazione edile ed impiantistica con la sostituzione di tutti i ventilconvettori degli spogliatoi, sia della piscina che della palestra, il rifacimento delle pavimentazioni delle zone palestra, al piano terra e al primo piano, la creazione di un nuovo percorso esterno coperto di collegamento tra la reception ed il bar, la posa di nuovi gazebi per i bambini e ragazzi che parteciperanno ai camp estivi e il ripristino della recinzione esterna.

È inoltre in fase di studio la realizzazione di un impianto fotovoltaico

Grazie ad un lavoro di collaborazione e coordinamento tra comune e gestore, nel corso del medesimo intervento sono stati inseriti, quale miglioramento aggiuntivo, anche gli ulteriori lavori previsti dal “Bando di Efficientamento Energetico” di Regione Lombardia, per il quale il Comune è risultato assegnatario di un contributo e prevedono l’installazione: di una nuova pompa di calore al servizio dell’unità di trattamento dell’aria del piano vasca; di un cogeneratore ad alto rendimentoe di un sistema di telecontrollo degli impianti di monitoraggio dei consumi con interventi mirati a livello domotico.

Abbonamento sospeso

A tutti gli iscritti è regolarmente garantita la sospensione del proprio abbonamento e, per chi lo vuole, vi è la possibilità di proseguire temporaneamente le proprie attività fisiche presso gli altri centri sportivi del Gruppo IN SPORT, in special modo il vicino impianto “In Sport Concorezzo”.

Per tutto il periodo dei lavori rimane comunque aperta la linea di comunicazione con la segreteria del Centro Sportivo: Tel. 039-617831, arcore@insportsrl.it, Pagina Facebook “In Sport Arcore”.

La data di riapertura della Segreteria del Centro Sportivo di Arcore sarà comunicata prossimamente.

"Lavori complessi ed invasivi"

"L'efficientamento energetico, la riduzione dei consumi e la sostenibilità dei costi delle strutture pubbliche sono state da subito obiettivo prioritario della nostra Amministrazione - ha sottolineato l'assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo Belotti - Per questo motivo, attraverso un impegno congiunto con IN SPORT, abbiamo partecipato, con esito positivo, al bando regionale per interventi di efficientamento energetico dell'impianto natatorio, consentendo di avere ulteriori benefici rispetto a quelli conseguenti alle opere già previste dalla convenzione. I lavori in corso di realizzazione, ormai prossimi alla conclusione, sono complessi ed invasivi ed hanno richiesto la chiusura dell’impianto per qualche mese, ma, a fronte di questo disagio per gli utenti della piscina e della palestra, avremo un edificio più bello, moderno ed efficiente".

"Uno sforzo molto importante"