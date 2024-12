Ecco dove si terrà il Brianza Pride 2025

Il Brianza Pride 2025? Si terrà per le vie di Arcore. Così ha deciso l'assemblea del Brianza Pride che ha anche fissato la data, il 27 settembre.

E' quando annunciato con un comunicato diffuso nella giornata di oggi, lunedì 30 dicembre.

"L'assemblea del Brianza Pride, dopo il successo della scorsa edizione, tenutasi a Seregno il 21 settembre 2024 - si legge nel comunicato firmato dai responsabili Oscar Innaurato e Livia Perfetti - che ha fatto sfilare per le vie della cittadina brianzola migliaia di partecipanti, ha deciso di continuare con la propria onda arcobaleno, proseguendo con il progetto politico di portare il pride ovunque, ai margini: nelle periferie e nei piccoli centri coinvolgendo tutte le realtà associative del territorio della nostra provincia. Tettə le cittadinə devono avere uguali diritti ovunque".

"Siamo lietə di annunciarvi, quindi - prosegue la nota - che la settima edizione del Brianza Pride si terrà il 27 settembre 2025 per le vie di Arcore. L'assemblea è già a lavoro per organizzare questa grande rivendicazione festosa di diritti individuali e civili per il nostro territorio ed ha creato una rete con i coordinamenti Pride dei territori limitrofi e di altre regioni d'Italia".