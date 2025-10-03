Ecco i manifesti che invitano a fare acquisti nei negozi di vicinato

L’iniziativa rientra nelle attività del Distretto del Commercio delle Groane e del fiume Seveso che comprende anche Seveso e Barlassina

“La qualità ha un volto familiare. I negozi del tuo paese di aspettano!”. E’ il claim dei manifesti che vengono affissi in questi giorni a Cesano Maderno relativi alla campagna di comunicazione ideata per incentivare gli acquisti nelle attività di vicinato e sostenere il commercio locale.

Acquisti nei negozi di vicinato

A questa prima uscita dei manifesti, faranno seguito ulteriori affissioni a partire dal 15 ottobre. L’iniziativa rientra nelle attività del Distretto del Commercio delle Groane e del fiume Seveso che, attraverso una serie di progetti strategici, si propone di accrescere la competitività e l’attrattività delle imprese del commercio.

La campagna di comunicazione, prevista anche negli altri Comuni del Distretto, Seveso e Barlassina, punta sul senso di appartenenza e sulla promozione degli acquisti nei negozi cittadini. L’obiettivo è rilanciare e potenziare il commercio locale favorendo lo shopping di vicinato.

La crescita del territorio

Dopo iniziative come il bando per la concessione di contributi a fondo perduto per sostenere le imprese locali o come l’acquisto di barriere anti sfondamento per garantire un adeguato livello di sicurezza in occasione di eventi e manifestazioni di animazione territoriale, continua l’impegno del Comune di Cesano Maderno, capofila del Distretto intercomunale, affinché il commercio e le attività artigianali, pur nella continuità dei valori che le contraddistinguono, siano anche un fattore di innovazione e modernità in grado di contribuire alla crescita del territorio.

Soddisfatta l’assessora al Commercio Donatella Migliorino, che afferma: