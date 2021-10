Il personaggio

Elena Tornello, hair stylist dei vip in Star in the star. La novese ha partecipato al dietro le quinte del programma di Canale 5.

La hair stylist dei vip in Star in the star

C’era anche un po’ di Nova Milanese nel programma Star in the star, andato in onda su Canale 5 fino a giovedì 14 ottobre. Elena Tornello, 36 anni era la hair stylist dei vip che hanno partecipato.

Per lei è un sogno che si realizza. Il salone è aperto dal 1979 ed Elena lavora da 21 anni lavora tra forbici, tinte e acconciature. In passato ha già avuto esperienze fuori dal suo negozio: "Ho avuto la fortuna di lavorare durante la Fashion week o per videoclip di artisti musicali, come i Maneskin, Emis Killa e Marco Mengoni". Fino ad arrivare a Canale 5, al programma Star in the star, nel quale un vip segreto veste il ruolo di un altro, attraverso un lungo lavoro di costumi, interpretazione ma anche trucco e parrucco.

Ha acconciato "Lady Gaga"

Dietro gli abiti e gli accessori di Lady Gaga c'era Silvia Salemi. Qui è entrata in gioco Elena: "E’ stato molto stimolante acconciare Lady Gaga: dovevamo essere fedeli al videoclip di riferimento. Mi sono divertita tantissimo ed è stato bello guardare la tv e dire: quello l’ho fatto io!”.