Elezioni a Bovisio, Sartori: "Sono il candidato del Centrodestra"

Come avrete visto sono rimasto lontano da polemiche sterili che non fanno il bene della coalizione, ma soprattutto della città. Sono felice che la mia candidatura per il secondo mandato come Sindaco di Bovisio Masciago sia ufficialmente sostenuta da tutto il Centrodestra. Per me è stato un onore essere al servizio dei cittadini in questi cinque anni, e non vedo l'ora di continuare a lavorare al vostro fianco per la nostra amata città.