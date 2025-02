Elezioni a Desio, la nuova lista civica "Buon viaggio" cerca candidati

"Buon viaggio": Giuseppe Di Riso ci prova a mettere insieme una lista civica e presentarsi alle prossime Amministrative, per l’elezione del nuovo sindaco del Comune di Desio.

Giuseppe Di Riso aspirante candidato sindaco della lista "Buon viaggio"

Giuseppe Di Riso, classe 1948, originario di Angri (Salerno), si è presentato come aspirante candidato sindaco, dice che "dopo aver trascorso circa 35 anni della mia vita a Desio ho deciso di mettermi in gioco nelle prossime elezioni Comunali". Operaio all’Autobianchi, poi capoufficio della gestione merci viaggiatori e bagagli della stazione FS di Desio dal 1987 al 1990 e, infine, da circa 24 anni legato alla città brianzola per amore. "Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso": è il motto che dà la carica alla futura lista civica tutta da costruire, con il sogno che Desio diventi una "città bella", aperta all'arte, alla cultura, alla musica, allo sport, con tante piazze, "tante agorà dove si possa socializzare e vivere sereni e in armonia con la natura e le altre persone", spiega.

I punti del programma

Al centro mette la persona, questi gli obiettivi contenuti nel programma elettorale: l’eliminazione di tutte le barriere architettoniche; un defibrillatore in ogni piazza; la riapertura della mensa dei poveri; una stazione ferroviaria bella, accogliente, funzionale e piena di fiori; strade, piazze, giardini puliti e sicuri; spazi attrezzati per cani liberi in tutti i parchi; piazze vive, pulite e sicure; un palco aperto tutto l'anno in piazza Conciliazione (la piazza del Papa), a disposizione di tutti i cittadini per musica, arte e sport; un campo di cricket in via Agnesi; una pista ciclabile a spirale che porti dalle periferie al centro e interconnessa alle piste ciclabili delle città limitrofe; e tanto altro.

Alla ricerca di "lottatori disposti a mettersi in gioco"

Le idee ci sono, e, partendo da qui, Di Riso cerca "lottatori di qualsiasi età disposti a mettersi in gioco per fare di Desio una città dove è bello e anche divertente vivere". Così come quando lavorava in stazione e aveva creato il timbrino con la scritta "buon viaggio", che apponeva sul biglietto di ogni viaggiatore, ma anche il primo orario tascabile, e aveva abbellito la stazione cittadina, ritiene che anche i sogni per la città possano essere realizzati, con la partecipazione. Da qui l’appello a candidati disposti a mettersi in gioco: "Se hai a cuore Desio unisciti a noi".