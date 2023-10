Emergenza maltempo: ricognizione dei danni e contributi dalla Regione

Emergenza maltempo, al via la richiesta dei danni a Regione. Da questa settimana è aperto il bando per la ricognizione dei danni subiti e per domande di contributo alla popolazione, ma anche alle attività economiche e produttive, per riparare i danni degli eventi calamitosi che hanno colpito la città a luglio. E’ possibile presentare le richieste sino a lunedì 4 dicembre alle 16.

Emergenza maltempo, contributi per privati e attività che hanno subito danni

pervenute nei mesi precedenti erano finalizzate a indicare sommariamente accedere al contributo regionale Regione L0mbardia ha dato indicazioni precise per la presentazione delle richieste. Le segnalazionierano finalizzate a indicare sommariamente i danni subiti per la dichiarazione dello stato di calamità, ma non davano diritto ad alcun rimborso o risarcimento. PerRegione L0mbardia ha dato indicazioni precise per la presentazione delle richieste.

“Ringraziamo Regione Lombardia per la mole di lavoro gestita durante questa emergenza, attivandosi subito per recuperare fondi e distribuirli ai Comuni che hanno subito gravi danni a causa dei forti nubifragi di questa estate – dichiarano il sindaco Simone Gargiulo e il vicesindaco e assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Andrea Villa – E’ possibile presentare le domande sino a dicembre attraverso un portale informatico accessibile dal sito web della Regione: chi ha subito danni potrà inserire online in autonomia le domande per ottenere un rimborso dei danni subiti in proporzione variabile, a seconda della tipologia del danno e del bene - mobile o immobile - danneggiato. Il ristorno può riguardare anche le attività economiche e produttive”.

Ecco come fare