Emergenza medici di base: "Solo una richiesta su sette posti disponibili"

Emergenza medici di base, l’Asst Brianza precisa che nonostante le criticità «abbiamo sempre garantito l’assistenza primaria ai pazienti» di Seveso.

Tre medici di base andranno in pensione

L’azienda socio-sanitaria territoriale è intervenuta sul problema della mancanza di medici di Medicina generale, che si è aggravato a seguito della notizia che sono prossimi al pensionamento Massimo Donati, Elisabetta Miglioli e Massimo Cappelli. Sulla cessazione degli incarichi dei tre dottori, Asst intende precisare che «a Donati è stata concessa una proroga di due anni, ma a breve raggiungerà il limite di età per cui per legge dovrà concludere l’attività, Miglioli ha rassegnato dimissioni volontarie e il dottor Cappelli al momento non ha segnalato alcuna volontà di chiedere una proroga». Proprio il dottor Cappelli, che prossimamente raggiungerà l’età pensionabile, ha contattato il Giornale di Seregno per sottolineare che «al momento non mi sono ancora confrontato con Asst. Devo ancora maturare una decisione sul da farsi. Anche sulla base delle esigenze dei cittadini valuterò se cessare l’attività o chiedere di poter continuare».

"Solo una richiesta su sette posti disponibili"

L’Asst sottolinea inoltre che «nell’ambito territoriale di Seveso-Barlassina dal 2021 a oggi sono stati pubblicati diversi incarichi per medici di Medicina generale con esiti nulli. Anche nel 2024, per i sette posti disponibili non è prevenuta alcuna domanda. Per il 2025 è prevista l’assegnazione di sette posti entro la fine di maggio e al momento si registra la manifestazione di interesse da parte di un solo medico corsista».

"Abbiamo sempre garantito l'assistenza"

In ogni caso, nonostante la cessazione dei medici, Asst assicura che ha sempre provveduto «a garantire l’assistenza sanitaria primaria agli assistititi residenti senza soluzione di continuità, grazie agli Amt (Ambulatori medici temporanei) che operano nei giorni feriali con la predisposizione degli orari di attività dei medici secondo un plafond orario settimanale determinato secondo il criterio regionale rapportato al numero di assistiti in carico al medico cessato (10 ore per meno di 500 assistiti, 15 ore tra 501 e mille assistiti, 20 ore tra mille e 1500, oltre i 1500 si calcola in base ai criteri sopra riportati)». Prosegue inoltre il lavoro con l’Amministrazione locale per l’individuazione e la sistemazione di spazi idonei a ospitare i medici, che saranno concessi a titolo gratuito: «La collaborazione con il Comune di Seveso è costante».

"Con gli Ambulatori medici temporanei cerchiamo di coprire i vuoti lasciati"