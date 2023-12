Espone il sacco dei rifiuti nel giorno sbagliato: 50 euro di multa

Sbaglia il giorno per l'esposizione del sacco dei rifiuti e si becca la multa... E' successo a Giussano. Una cittadina, pochi giorni fa, si è vista recapitare a casa la sanzione di ben 50 euro.

Un errore, che costa caro

Quando si dice, «applicare il regolamento alla lettera»... lo sa bene una giussanese, che si è vista recapitare una sanzione amministrativa, per aver esposto il sacco dei rifiuti nel giorno «sbagliato» del ritiro. Un errore, di cui si è accorta praticamente subito, che però gli è costato caro. E’ successo in via Ariberto da Giussano, il 23 settembre, ma ha ricevuto la sanzione pochi giorni fa.

Multa di 50 euro

Multa da 50 euro per la violazione al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune.

Le è stato infatti contestato l’articolo 7 comma 6, poichè «esponeva i rifiuti sulla pubblica via, in giorni e orari diversi da quelli previsti per la raccolta».

Una vera ingiustizia, secondo la giussanese e anche altri concittadini. La donna ha infatti postato la sanzione ricevuta a casa sui canali social, raccogliendo una pioggia di commenti al suo post.

Il messaggio sui social

«50 euro di multa per aver sbagliato ad esporre un sacco della spazzatura ritirato immediatamente alle ore 9,30 della mattina stessa! Scusate ma è uno schifo! Capisco il mancato rispetto nel non effettuare con criterio la raccolta differenziata, ma dover pagare per avere, dopo un sacco di anni, sbagliato una sola volta il giorno di esposizione del sacco, è davvero “RUBARE I SOLDI” alla brava gente».

A questo suo messaggio, sono seguiti tante considerazioni da parte degli utenti, che hanno considerato la sanzione «eccessiva», spropositata» una vera ingiustizia. Eppure il regolamento è chiaro ed è stato applicato alla lettera dai solerti addetti comunali. Poteva addirittura andarle peggio, poichè la sanzione va da 25 a 250 euro, per questo tipo di violazione.