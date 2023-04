Esther scelta per il programma di Chiambretti

In tv nel programma di Piero Chiambretti. Esther Eguez di 8 anni è tra i bambini scelti per la trasmissione «La Tv dei 100 e uno» in onda mercoledì su Canale 5.

Nel programma di Chiambretti

Otto anni, nata in Italia, da mamma Janett Guzman, peruviana, e papà José Luis, boliviano, entrambi molto contenti per la loro piccola, che frequenta la terza classe della primaria Agnesi di Desio. Da tre anni ha iniziato a praticare la ginnastica ritmica ed è entrata a far parte della Ginnastica San Giorgio ‘79, la società desiana. «Mi piace, ho fatto anche delle gare e ho vinto delle medaglie», dice. Il ballo, il canto, la recitazione, la moda: un mondo a cui si è avvicinata e che la fa sognare. Il talento non le manca, il cammino è appena iniziato e il futuro promette bene.

«La prima esperienza per Esther è stato uno spot per il Cinelandia Park di Gallarate – racconta la mamma, che, insieme al papà, la sostiene in questa sua esperienza - Avevano bisogno di una figura per i cartelloni del cinema e per il parco dei divertimenti, ed è stata scelta lei. Poi ha voluto continuare e sta frequentando un corso di recitazione a Milano. Quando abbiamo saputo della trasmissione di Chiambretti l’abbiamo iscritta al casting. E’ andata bene, ma non se lo aspettava di essere scelta. E’ stata una bella sorpresa».

La trasmissione

I protagonisti sono 100 bambini, talenti in erba, che cantano, ballano e fanno domande agli ospiti, tutti personaggi famosi del mondo dello spettacolo, su vari temi.

«Per Esther non c’è stata possibilità di esibirsi né nel canto né nel ballo in modo individuale, per quello sono stati presi bambini che hanno già esperienza», aggiunge la mamma.

Seduta nel banco ha fatto domande insieme agli altri suoi coetanei a Paolo Bonolis, Belen, Michelle Hunziker. Ha potuto incontrare Sfera Ebbasta e Gerry Scotti, ballare con tutti gli altri bambini, chiedere autografi.

«Io l’ho vista contentissima, è stato come essere in un altro mondo - aggiunge la mamma - Ha conosciuto bambini che già fanno parte del mondo dello spettacolo. All’inizio era molto emozionata, com’è normale che sia, ma già dopo la seconda registrazione l’ho vista più sicura di se stessa. Visitare Mediaset e andare in tv è stato un sogno, un’esperienza unica. Adesso attendiamo altre occasioni».

E' stato vedendo lo zio che aveva avuto esperienze nel campo della moda, che la piccola è rimasta affascinata dal mondo dello spettacolo.

Le maestre si sono dimostrate veramente contente per la bella esperienza che è toccata a una loro alunna. Anche tra i compagni c’è chi si è dimostrato felice per lei e le ha fatto i complimenti.

Le parole della piccola

«A me piace cantare, dipingere ed è stata una bella esperienza – afferma Esther – Mi ha emozionato. All’inizio c’erano tante persone e io ero un po’ impaurita, poi tutti mi hanno incoraggiata ed è stato bello. Ho potuto incontrare tanti personaggi famosi, sono molto simpatici».

E dopo l’esperienza in tv per Esther non finisce qui. A maggio parteciperà alla registrazione di un video-clip e sta anche imparando a suonare il pianoforte con il nonno. Per l’estate, poi, l’attende un campus per aspiranti attori e attrici dove canto, ballo e recitazione saranno le uniche materie, in cui Esther sta dimostrando di essere davvero brava.