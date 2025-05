Fascia tricolore per Carlo Moscatelli: "Un simbolo di servizio, non di potere"

Passaggio di consegne e l'insediamento del nuovo sindaco in Comune a Desio. Questa mattina, mercoledì 28 maggio, il commissario straordinario, Alfonso Terribile ha consegnato la fascia tricolore al neoeletto sindaco, Carlo Moscatelli. Lunedì le urne hanno decretato che sarà lui ad amministrare la città per i prossimi cinque anni. Con la coalizione formata da Pd, Polo civico (Desio Libera, Desio Viva e Insieme per Desio) e Italia Viva ha infatti ottenuto il 50,56 per cento delle preferenze. "Una grande responsabilità - ha detto - Ora al lavoro per una Desio più giusta, più curata, più vicina ai cittadini".

Passaggio di consegne per il nuovo sindaco, gli auguri del commissario

"Una gran bella esperienza - così si è espresso il commissario Terribile - in questo territorio vivo, produttivo, frizzante. Quello che ho fatto lo devo soprattutto al personale del Comune di Desio con cui ho interagito nel modo migliore", ha ricordato, ringraziando funzionari e dirigenti, senza dimenticare i cittadini di Desio. "Abbiamo traghettato questo periodo nel modo migliore", ha poi proseguito. Quindi il saluto al neo sindaco, "rappresentante dei cittadini, l'espressione migliore delle nostre istituzioni. Mi auguro che la città possa affrontare problematiche importanti". E ha concluso con gli auguri di buon lavoro. Moscatelli ha indossato la fascia tricolore di sindaco. Al commissario si è rivolto con queste parole: "Assumere la guida di una città in una fase di transizione e in un tempo di incertezza non è mai semplice. Al commissario va il mio ringraziamento, personale e a nome della città, per l’impegno e la disponibilità dimostrati, garantendo continuità".

"Non saliamo su un trono, non entriamo in un palazzo, ma entriamo in servizio"

Rispetto all'impegno da sindaco ha voluto evidenziare: "Oggi ricevo questa fascia non come simbolo di potere ma segno di responsabilità e simbolo di servizio. Questa fascia non si indossa con leggerezza, si porta con rispetto, con il peso e l'onore di rappresentare una comunità intera. Vengo da una campagna elettorale in cui ho incontrato volti, ascoltato storie, raccolto speranze. Desio chiede attenzione, presenza, concretezza. E noi questo vogliamo fare. Con la mia squadra, con la Giunta che formeremo, con ogni persona che vorrà mettersi in gioco per il bene della città. Non saliamo su un trono, non entriamo in un palazzo, ma entriamo in servizio".

"Non abbiamo soluzioni miracolistiche ma una direzione chiara"

Ai desiani ha promesso: "Sarà una politica fatta di ascolto, di decisioni sì ma anche di domande. Di fatica, tanta, di incontri. Non abbiamo soluzioni miracolistiche, non le ha nessuno, ma abbiamo una direzione chiara. Affrontare i problemi con serietà, pragmatismo, umiltà e passione". Rispetto anche per gli avversari: "Da oggi ci mettiamo in cammino - ha specificato - con rispetto per chi ha visioni diverse, con apertura verso ogni contributo, con la convinzione profonda che Desio merita di più e possiamo dare di più, insieme". Il lavoro della nuova Amministrazione inizierà con la formazione della squadra di governo e l’avvio dei primi atti amministrativi.