Finanza in Comune, le minoranze: "Fatto gravissimo, chiediamo un Consiglio straordinario"

"Siamo di fronte a fatti di estrema gravità che devono essere chiariti al più presto in Consiglio comunale".

Il duro commento delle minoranze di Usmate

Dura presa di posizione da parte dei gruppi di minoranza di Usmate Velate a poche ore dalla notizia della visita in Municipio della Guardia di Finanza di Monza che ha sequestrato decine di pratiche edilizie nell'Ufficio tecnico. Intervento effettuato su mandato della Procura della Repubblica che ha aperto un'indagine a carico di un dipendente dello stesso ufficio.

"Ombra inquietante su un ufficio le cui deleghe sono in capo al sindaco"

"Siamo fortemente preoccupati nell'apprendere del sopralluogo della Guardia di Finanza presso l’Ufficio tecnico del Comune - su indagine della Procura della Repubblica - a carico di un dipendente comunale e del conseguente sequestro di decine di pratiche edilizie sospette - scrivono in un comunicato diffuso nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 giugno, l’ex candidato sindaco Daniele Ripamonti e i consiglieri comunali Stefano Vimercati, Cristina Ghezzi, Valeria Mariani per la Lega e Vanessa Amati, Rodolfo Biella per Cambiamo Insieme! - Quanto accaduto è clamoroso, mai si erano visti fatti di una tale gravità ad Usmate Velate. L’avvio delle indagini cala un’ombra inquietante sull’operato del Comune negli ultimi anni. Attività quella dell’Ufficio tecnico le cui deleghe sono tutte ricoperte dal Sindaco Mandelli”.

Il comunicato dell'Amministrazione

Sindaco Lisa Mandelli e Amministrazione comunale che avevano affidato un primo commento ad una nota diffusa nella mattina di ieri, martedì 27.

"Il sindaco riferisca subito al Consiglio comunale"

“Come Gruppi di minoranza – anche noi organo di governo del Comune – abbiamo protocollato, ieri stesso (martedì 27 giugno, ndr), una richiesta di convocazione di Consiglio comunale straordinario per chiedere al Sindaco, contestualmente a una richiesta di accesso agli atti, di riferire in Aula su quanto accaduto - prosegue la nota delle minoranze - Non è ammissibile che nelle nostre funzioni di indirizzo e controllo siamo dovuti venire a conoscenza di questi fatti esclusivamente dai giornali. Sono mancati la trasparenza e il rispetto dei ruoli, la vicenda in questione non può essere trattata come fosse una cosa privata”.

"Vogliamo vedere i documenti; auspichiamo estraneità della Giunta"