“Come promesso nei mesi scorsi il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini si è impegnato nel reperire le risorse per riattivare la linea della metrotramvia Milano-Limbiate, importante collegamento tra l’ovest della Brianza e il capoluogo di Regione sospeso dal Comune di Milano ormai un anno fa. Bene, quindi, la notizia degli 88 milioni di euro necessari per riattivare il ‘Frecciarancio’”.

Fondi per la Milano Limbiate, Corbetta "Grazie al Ministro promessa mantenuta"

Sono le parole del capogruppo della Lega in Regione Lombardia, il brianzolo Alessandro Corbetta dopo che, nei giorni scorsi, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a margine dell'inaugurazione della quinta corsia dell'autostrada Milano-laghi, ha confermato i fondi per la Milano-Limbiate. "Nei prossimi giorni il mio ministero metterà gli 88 milioni di euro necessari per la tranvia" - ha detto Salvini durante l'inaugurazione.

“Grazie alla Lega e all’ottimo lavoro del Ministro Salvini assistiamo, ancora una volta, all’incisiva azione del Governo per sbloccare e rilanciare un’altra opera attesa da tempo a beneficio dei tanti pendolari brianzoli” - ha aggiunto Corbetta.

La linea tranviaria, lo ricordiamo, è chiusa esattamente da un anno e in questo lasso di tempo si è più volte temuto di perdere i fondi per la riqualificazione.