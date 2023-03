Fratello e sorella protagonisti a "I soliti ignoti"

Per alcuni minuti hanno cullato il sogno di portarsi a casa più di 200mila euro e poi di indovinare il "parente misterioso" aggiudicandosi una cifra comunque consistente. Alla fine hanno dovuto "accontentarsi" di tornare a casa con una bella esperienza, che di certo non dimenticheranno.

Due fratelli di Velasca e Ruginello

Due fratelli vimercatesi sono stati protagonisti per una sera della nota e seguitissima trasmissione di Rai 1, "I soliti ignoti", condotta da Amadeus.

Loro sono Giovanni e Francesca Borrelli. Lui 37enne residente a Velasca, lavora al Centro ricambi Arcore; lei 46enne, di Ruginello, è un impiegata.

Per Giovanni era la seconda esperienza

Una passione per i quiz che Giovanni coltiva da anni.

"Già una decina di anni fa avevo partecipato ad un quiz condotto da Amadeus vincendo anche una discreta cifra - ha raccontato Giovanni - Lo scorso anno io e Francesca avevamo scritto per partecipare a “I soliti ignoti” e nell’aprile del 2022 ci hanno chiamato per un casting che abbiamo superato".

Hanno accarezzato il sogno di vincere 200mila euro

In autunno la chiamata a Roma, dove a novembre hanno registrato la trasmissione che è andata in onda nei giorni scorsi.

"Siamo partiti molto bene indovinando tutte le prime identità dei personaggi - ha raccontato ancora il velaschese - Poi, purtroppo, dopo aver accumulato più di 200mila euro, siamo caduti sull’identità di un venditore di abiti vintage".

I due fratelli sono comunque arrivati al gioco finale, "il parente misterioso", recuperando parte della cifra persa.

"Avevamo 38mila euro che poi abbiamo dimezzato - ha raccontato ancora Giovanni - Purtroppo però non siamo riusciti ad azzeccare il parente e abbiamo perso tutto".

"Una bella esperienza"

Resta comunque la soddisfazione di una bella esperienza.

"E’ stato molto bello - ha proseguito il velaschese - Ci siamo divertiti. L’ambiente è molto professionale e accogliente. Lo stesso Amadeus è una persona molto disponibile. Prima della trasmissione abbiamo avuto modo di parlare con lui".

Già pronti per un altro quiz

E ora sotto con un altro quiz. I due fratelli hanno infatti già superato i casting per partecipare ad una nuova trasmissione che andrà in onda prossimamente su Tv8.

Nei giorni scorsi nello stesso quiz anche un'orenese

E qualche giorno dopo negli stessi studi Rai, il famoso Teatro delle Vittorie, ha messo piede anche Marta Crippa, imprenditrice di Oreno, che ha partecipato alla stessa trasmissione non come concorrente ma come "ignoto".