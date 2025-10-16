Gattini abbandonati in comando salvati dalla Polizia Locale

Erano dietro a una pila di sedie, nel garage del comando della Polizia Locale di Meda, in via Isonzo: salvati due gattini molto probabilmente abbandonati dalla loro mamma.
Gattini abbandonati in comando
A notare la loro presenza è stata un’operatrice, attirata da uno strano miagolio proveniente dalle sedie impilate nel piano interrato, adibito a parcheggio dei mezzi. Nell’avvicinarsi ha notato un gatto scappare via, evidentemente la mamma dei piccoli, e poi due micetti nati da pochissimo.
Salvati dalla Polizia Locale
Gli agenti della Polizia Locale hanno prontamente allertato l’associazione di Lentate sul Seveso “Noi per gli animali”, con la quale è in essere una convenzione per la presa in carico delle colonie feline e dei gatti sul territorio. I due micetti, un maschio e una femmina, sono quindi stati affidati alle volontarie, che se ne stanno prendendo cura con tanto amore.
Sterilizzazione e obbligo del microchip
“Ribadiamo l’importanza delle campagne di sterilizzazione dei gatti, proprio per evitare spiacevoli episodi di abbandono – spiegano le volontarie di Noi per gli animali – Ricordiamo inoltre che dall’1 gennaio 2020 è obbligatorio che anche ai gatti (e non solo ai cani) venga inserito il microchip per consentirne l’identificazione”.