Gattini abbandonati in comando salvati dalla Polizia Locale

I micetti erano nascosti dietro a delle sedie in garage, sono stati affidati all'associazione Noi per gli animali di Lentate sul Seveso.

Erano dietro a una pila di sedie, nel garage del comando della Polizia Locale di Meda, in via Isonzo: salvati due gattini molto probabilmente abbandonati dalla loro mamma.

Gattini abbandonati in comando

A notare la loro presenza è stata un’operatrice, attirata da uno strano miagolio proveniente dalle sedie impilate nel piano interrato, adibito a parcheggio dei mezzi. Nell’avvicinarsi ha notato un gatto scappare via, evidentemente la mamma dei piccoli, e poi due micetti nati da pochissimo.

GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

Salvati dalla Polizia Locale

Gli agenti della Polizia Locale hanno prontamente allertato l’associazione di Lentate sul Seveso “Noi per gli animali”, con la quale è in essere una convenzione per la presa in carico delle colonie feline e dei gatti sul territorio. I due micetti, un maschio e una femmina, sono quindi stati affidati alle volontarie, che se ne stanno prendendo cura con tanto amore.

Sterilizzazione e obbligo del microchip