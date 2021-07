L'attore americano George Clooney ringrazia i volontari della Protezione civile di Arcore.

Sì, avete capito bene. La star di Hollywood, volto amato dalle donne e residente a Laglio, sulla sponta occidentale del lago di Como, ha omaggiato gli "angeli" arcoresi che nei giorni scorsi si sono subito prodigati per portare un aiuto concreto a quei territori duramente colpiti dal maltempo.

A darne notizia è stata la candidata sindaco Paola Palma che ha postato il suo personale grazie nei confronti degli uomini guidati dal coordinatore della Protezione civile di Arcore Giovanni Sala.

"Tanto, tanto orgoglio Arcorese! E come possiamo non essere fieri del nostro Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Arcore? - ha scritto Palma sul suo profilo Facebook - I Comuni sulla sponda occidentale del Lario sono stati devastati da una terribile ondata di maltempo. E, ancora una volta, Arcore non è rimasta a guardare: Arcore è sempre presente! Arcore si è rimboccata le maniche, si è sporcata di fango e ha portato un aiuto concreto alla gente di quei territori, non una solidarietà di circostanza. E lo ha fatto con le mani e con le gambe dei nostri straordinari volontari. Un gesto che ha riscosso persino il plauso del più illustre cittadino "acquisito" di quelle zone, uno che sul lago ci ha portato il Presidente Obama e famiglia: George Clooney. Un grazie colossale ed incondizionato a questi angeli che ho sempre trovato al mio fianco lungo il mio cammino di amministratore locale. Grazie di tutto".