Girato a Palazzo Arese Borromeo il videoclip dell'ultimo singolo di Lazza

E' uscito pochi minuti fa il videoclip dell'ultimo singolo di Lazza, 100 messaggi. Le riprese sono state fatte a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno.

Era stato il cantautore a svelare di avere scelto il seicentesco palazzo del centro storico di Cesano Maderno per le riprese della sua ultima canzone, 100 messaggi: aveva pubblicato sulle sue Storie di Instagram una fotografia che lo ritraeva nella Galleria delle Arti liberali davanti all'allegoria della Pittura. Tanto era bastato, per i cesanesi più attenti, per riconoscere Palazzo Arese Borromeo. Disponibile dall'una del 27 febbraio su tutte le piattaforme, la canzone era stata presentata in anteprima sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo.

In bianco e nero

Nel videoclip, in bianco e nero, si vedono il giardino, le stanze e i corridoi di Palazzo Arese Borromeo: la Galleria delle Arti liberali, la Sala dei Fasti romani ma anche il ninfeo con il suo splendido mosaico.