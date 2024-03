Furto in auto per Justine Mattera a Cesano Maderno

Furto in auto per Justine Mattera, vittima dei ladri nei giorni scorsi a Cesano Maderno.

Furto in auto per Justine Mattera

La showgirl ha subito il furto all’esterno del velodromo di via Sant'Eurosia, dove la figlia si stava allenando con la SC Cesano Maderno. Lo ha raccontato lei stessa sui social: “Ieri mentre aspettavo che mia figlia finisse il suo allenamento in pista ciclistica a Cesano Maderno mi hanno spaccato il finestrino della macchina (di mio marito, ahimè) per rubarmi la borsa”.

La borsa lasciata dietro al sedile

La showgirl aveva lasciato la borsa dietro il sedile pensando che non si vedesse. Spariti "tutti i documenti, le carte di credito, il bancomat, gli occhiali da vista, la patente americana”.

Mattera ha sporto denuncia. “Ringrazio i Carabinieri di Cesano Maderno he sono stati carinissimi e rapidissimi e il direttore sportivo Guido Roncolato (e la sua famiglia) della squadra SC Cesano Maderno che mi ha aiutato e accompagnato”.

Ritrovati i documenti

Con una storia su Instagram l'aggiornamento della disavventura: un passante ha trovato i documenti personali: "Erano stati gettati in un campo alle porte della città” ha spiegato Justine Mattera ringraziando l’uomo.