Gli infermieri in piazza per incontrare i cittadini. A promuovere l'iniziativa, in occasione della Giornata internazionale dell’Infermiere il prossimo 12 maggio 2023, sono proprio gli Infermieri di Famiglia e Comunità afferenti all’ASST Brianza.

Gli infermieri di Famiglia incontrano i cittadini nelle piazze della Brianza

L'obiettivo è quello di far sentire la loro presenza ai cittadini, ma non solo. Nel corso di mattinate dedicate, presso i punti di incontro sul territorio, saranno rilevati ai cittadini interessati i parametri vitali, glicemia capillare. Sarà anche offerta una consulenza su bisogni specifici quali l’orientamento nella rete dei servizi, l’utilizzo di dispositivi ed ausili, il supporto ai

care giver. Infine saranno date informazioni in tema di salute, educazione sanitaria e servizi territoriali di prossimità.

Date e orari

Di seguito le date e le piazze degli incontri che avverranno sempre dalle 8.30 alle 15.30

LISSONE 8 maggio Piazza degli UMILIATI

LIMBIATE 9 maggio Piazza TOBAGI

VIMERCATE 11 maggio Piazza ROMA

CESANO MADERNO 12 maggio Piazza FACCHETTI

GIUSSANO 12 maggio Piazza del MERCATO

MONZA 9 maggio Piazza ARENGARIO

BRUGHERIO 10 maggio Piazza Cesare Battisti

BRUGHERIO 11 maggio Virgo Fidelis (San Damiano)

Motivazioni e finalità