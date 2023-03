Gli ospiti del centro "La Vite" si trasformano in provetti pasticceri con un tocco di "magia"

Da modelli a pasticceri. Dopo quella che è stata ribattezzata la fashion week più rivoluzionaria di sempre i ragazzi e le ragazze che frequentano il centro socio educativo "La Vite" di Arcore sono pronti a dismettere i vestiti più eleganti con i quali hanno sfilato sulla passerella di moda allestita in Villa Borromeo qualche mese fa per indossare l'immancabile grembiule e il cappello da cuoco per sfornare buonissimi biscotti.

Una nuova avventura tutta da scrivere

Una nuova avventura tutta da scrivere che ha come ingredienti principali non solo uova, farina, latte e cioccolato ma, soprattutto, integrazione e autonomia.

Una missione che non ha nulla dell'impossibile per gli splendidi ospiti disabili, circa una trentina, di età compresa tra i 20 e i 50 anni che ogni giorno frequentano il centro gestito dalla cooperativa "La Piramide" di via Roma.

Dunque ai corsi già avviati di danza, teatro, riciclo e pet-therapy si aggiungerà ben presto anche quello di cucina.

Il progetto

"Con "Calendarte 2023" ci siamo buttati nella moda, un campo dal quale non vogliamo essere esclusi – ha spiegato il coordinatore Roberto Vipadi – L’obiettivo è stato quello di portare sotto i riflettori un’idea nuova di bellezza, che non ha bisogno dello sguardo degli altri per riconoscersi: tutti devono sentirsi apprezzati a prescindere. Ora ci buttiamo in un nuovo progetto che in realtà abbiamo già iniziato come attività con i nostri ragazzi. Ovviamente prima di organizzare la serata per raccogliere fondi ci siamo cimentati con i ragazzi nel nostro laboratorio di cucina. Ultimamente abbiamo avuto la fortuna di poter collaborare con volontari esperti del mondo della cucina, alcuni proprietari anche di ristoranti, che ci hanno fornito le dritte per poter preparare e sfornare biscotti anche in grande quantità. Diciamo che grazie a questa esperienza si è accesa una lampadina e abbiamo seriamente iniziato a pensare di organizzare questa attività in maniera più strutturata. Ci tengo a sottolienare che non è affatto nostra intenzione fare concorrenza con le buonissime pasticcerie della città, ci mancherebbe. Lo sfornare biscotti rimane solamente una attività del centro. Ovviamente, però, vogliamo preparare dolci seguendo tutte quelle che sono le normative che prevedono la tracciabilità del prodotto e di tutti gli ingredienti. Insomma il senso della nostra iniziativa è chiaro: nel maxi contenitore dell'inclusione sociale vogliamo lanciare un messaggio chiaro e cioè che anche i nostri ospiti, seppur con mille limiti, possono sfornare dei dolci buonissimi. In questi mesi abbiamo affrontato spese per qualche migliaio di euro per poter iniziare la nostra attività e lo spettacolo di magia ci aiuterà a rientrare dei costi sostenuti".

Lo spettacolo di magia

Per realizzare il sogno di creare un piccolo biscottificio il sodalizio arcorese ha organizzato, per sabato 25 marzo, all'auditorium "Don Oldani" di via Beretta 62, ad Arcore, una serata di pura magia alla presenza di prestigiatori professionisti tra cui Andrea Tirelli e Magico Camy terranno un incredibile spettacolo di magia per grandi e piccini.

Il ricavato della serata verrà devoluto al Cse La Vite a sostegno del progetto biscottificio. L'ingresso per la serata sarà su offerta libera e volontaria, consigliata a partire da 5 euro. Per info e prenotazioni chiama il numero 338 262 5122 o scrivi una mail a buffetti.ufficiomania@gmail.com