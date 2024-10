Gli "Speakeasy" convincono pubblico e giuria, ma i live di "X-Factor" sfumano all'ultimo

Sfuma proprio all’ultimo il sogno degli "Speakeasy" di approdare ai live di "X-Factor". La band brianzola, composta da Paolo Maggiorotto, 28 anni di Usmate Velate (bassista), Giacomo Riva, 27 anni di Triuggio (batterista), Leonardo Bellani, 24 anni di Bulciago (chitarrista) e Rocco Tettamanzi, 26 anni di Renate (cantante), è stata infatti eliminata nella puntata trasmessa ieri sera, giovedì 3 ottobre.

Gli "Speakeasy" convincono pubblico e giuria

La conclusione del percorso è arrivata al termine dei cosiddetti "bootcamp", ovvero le selezioni da parte dei giudici che avrebbero dovuto scegliere quattro artisti da portare alla fase finale del talent show. Per i quattro giovani l’obiettivo era quello di replicare il successo delle audizioni e convincere Jake La Furia a puntare su di loro. E si può dire che la missione era anche stata centrata inizialmente, visto che la cover in salsa rock di "Una giornata uggiosa" di Lucio Battisti aveva conquistato il pubblico e il rapper, che in tutta risposta aveva premiato l’esibizione dei brianzoli consegnando loro l’agognata "sedia" e il pass per le finali.

Il sogno sfuma all'ultimo

Ma, come detto, non c’è stato il lieto fine perché l’ultima band a esibirsi ha soffiato in extremis il posto agli "Speakeasy", il cui percorso nel talent si è dunque concluso giovedì sera. Una scelta difficile e sofferta per Jake, che a malincuore ha dovuto lasciare i brianzoli. Ma, come spesso accade in questi casi, non si tratta di un punto di arrivo, bensì di partenza:

"Si è concluso un percorso, ma non di certo il viaggio - dicono i giovani brianzoli - Abbiamo vissuto un'esperienza bellissima, che sicuramente ci permetterà di crescere e credere ancora di più in noi stessi, nel progetto a cui abbiamo dato vita, e soprattutto nel nostro sogno. Grazie a tutti per il sostegno che abbiamo avuto in queste settimane, è stato incredibile. A presto arriveranno tante novità: a partire da venerdì prossimo, quando uscirà ufficialmente il nostro nuovo singolo"

Una brianzola ancora in corsa

Chi invece prosegue il proprio percorso nel talent show è la giovanissima Mimì Caruso, anche lei di Usmate Velate, già alla fase successiva grazie alla straordinaria performance canora che ha letteralmente stregato i giudici al debutto sul palco. Per lei il prossimo appuntamento sarà quello dei live.