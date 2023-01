Grande successo della TMB marching band in America

La TMB marching band di Triuggio ha sfilato alla Rose Parade, la grande manifestazione che inaugura il nuovo anno nella contea di Los Angeles in America.

La TMB marching band in America

"Solo ora, rientrati da un fantastico tour iniziato il 26 dicembre a San Francisco e terminato a Pasadena Los Angeles il 4 gennaio, stiamo realizzando la grandezza e la portata di quanto siamo riusciti a compiere con la nostra trasferta americana - racconta Paolo Colombo, drum major - La nostra storica partecipazione alla Rose Parade, una delle più importanti parate per marching band in America e al mondo segna per noi un punto di arrivo di un percorso iniziato quasi venti anni fa quando fondammo la TMB e anno dopo anno ci siamo dati obiettivi sempre più ambiziosi".

Numerosi riconoscimenti

"I riscontri avuti in America da parte del comitato del Tournament of Roses, che ci ha invitato e ha avuto per noi splendide parole di riconoscimento della nostra attività svolta in questi anni, e del repertorio musicale tipicamente italiano presentato con alcuni brani tra cui il Nessun Dorma di Puccini, i sinceri complimenti che stanno arrivando da marching band e drum corp in Europa che sono per noi veri maestri del marching da sempre fonte di ispirazione per la nostra attività, i numerosi riscontri da siti e riviste specializzate che parlano da giorni della nostra storica impresa a cui si è aggiunto il prestigioso riconoscimento ufficiale da parte dell'ambasciata americana a Roma che ci ha citati per quanto abbiamo realizzato, ci riempie di gioia e ci ripaga delle tante fatiche che tutto il gruppo ha sostenuto soprattutto nei mesi scorsi in fase di preparazione di questo evento".

La Rose Parade

"La TMB è ufficialmente entrata nella storia di questa immensa e spettacolare parata che segna in America l'inizio del nuovo anno in quanto prima e unica marching band italiana invitata in 134 anni di storia e quest' anno anche unica rappresentante Europea. La piccola realtà brianzola che rappresentiamo è stata portata alla ribalta di uno degli eventi più seguiti in America, forse non comprensibile a chi non conosce la portata mediatica di questa Parata, vista da oltre 30 milioni di telespettatori americani e seguita da centinaia di migliaia di persone sul percorso con immense tribune da 70 mila posti a sedere. Una parata di 8 chilometri su una lunghissima strada a sei corsie nel centro di Pasadena, la Colorado boulevard percorsa suonando dall'inizio alla fine senza tregua, un qualcosa di impensabile in Italia o in Europa. Insieme a noi la parata è stata animata dalle più iconiche marching band di High school Americane come gli Spartan Legion o la Penn state university, entrambe da 300 elementi ciascuna e numerosi gruppi internazionali provenienti dal Messico, Taiwan, Giappone, Costarica solo per citarne alcune".

I ringraziamenti

"Tutto questo è stato realizzato dopo due anni di Covid e di grandi incertezze grazie ad un progetto di rinnovamento della TMB sempre più presente sul territorio di Monza e Brianza, grazie all'inserimento di nuovi componenti provenienti dalle scuole con cui collaboriamo da anni e da un graditissimo sodalizio musicale con i giovani percussionisti di Rovellasca drummers che si sono uniti perfettamente alla nostra drum line. Un grande "grazie" va ai nostri sostenitori e, in particolar modo, alla Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro che ci ha sostenuto in questo importante progetto. Ma il ringraziamento più importante va al nucleo storico della marching band, quelle ragazze e ragazzi che da anni con il loro prezioso contributo, impegno, passione e dedizione partendo da eventi locali sono stati in grado di arrivare a scrivere la pagina più importante della storia della nostra associazione traducendo un sogno in realtà" conclude Paolo Colombo.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 10 gennaio 2023.