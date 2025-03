Pochi giorni fa l'appello per unire le voci e tutelare la quercia monumentale che si trova nei boschi di Bernate, ad Arcore. Un" gigante" verde da proteggere dal passaggio di Pedemontana. Oggi un primo sospiro di sollievo. Nelle ultime ore infatti è arrivata quella che parrebbe a tutti gli effetti una svolta positiva: l'albero secolare è salvo (almeno per ora).

"Grazie a tutti voi la quercia è salva (per ora)"

Ad annunciarlo sono stati gli ambientalisti di Suolo Libero, movimento che, insieme ad altri del territorio, si batte contro il consumo di suolo e la cementificazione.

Il gruppo nei giorni scorsi aveva esortato i cittadini a mobilitarsi con email alle istituzioni affinché l'albero - inserito nel Registro degli Alberi Monumentali Italiani RAMI - fosse preservato e protetto dal passaggio del cantiere di Pedemontana.

Un appello subito ripreso sui social da "Fridays For Future" di Monza che aveva inviato una mail al sindaco di Arcore Maurizio Bono, al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e ai vertici di Pedemontana per chiedere che la quercia monumentale, che si trova a poche centinaia di metri di distanza da Viale Brianza, non fosse abbattuta.

"Grazie all’attenzione e alla mobilitazione di tanti cittadini, la grande quercia rossa è ancora al suo posto! - fa sapere il momento Suolo Libero. Un enorme grazie a chi ha scritto alle istituzioni per chiedere che non venga abbattuta: la vostra voce ha contato e ha fatto la differenza. L’albero si trova all’interno dell’area di cantiere di Pedemontana, ma non dovrebbe essere abbattuto perché non direttamente coinvolto dal tracciato dell’autostrada, così hanno detto i tecnici di Pedemontana all'amministrazione. Tuttavia, potrebbe ricadere nella fascia di rispetto, ovvero l’area ai bordi delle autostrade dove spesso la vegetazione viene sacrificata per motivi tecnici e di sicurezza. Questo lo sapremo dopo che avranno fatto le dovute valutazioni".

Cosa succederà ora?

"Non c’è ancora una certezza assoluta sul suo destino - fanno sapere da Suolo Libero. Per questo restiamo vigili e continueremo a monitorare la situazione, affinché questo albero, che ha un grande valore ecologico e simbolico, non venga rimosso senza una reale necessità. Restiamo attenti, perché la storia della nostra quercia non è ancora scritta. Continuiamo a far sentire la nostra voce: ogni albero conta!"