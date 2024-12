Gruppi di cammino: più di cento iscritti

Sono più di cento i partecipanti ai Gruppi di cammino a Seveso.

Partiti nel 2017 con 17 iscritti, i Gruppi di cammino a Seveso hanno superato le cento adesioni. Martedì mattina, al Centro anziani di viale Redipuglia, alla presenza dell'assessore ai Servizi sociali Michele Zuliani, agli iscritti è stata consegnata la nuova t-shirt ufficiale. Di colore arancione, è stata confezionata in materiale tecnico e traspirante.

Oltre al logo comunale sono riportati anche quelli del Marathon Club Seveso che coordina con i propri walking leader, nei due giorni la settimana, i Gruppi di cammino al Bosco delle Querce e del Cai Seveso. Presenti, in rappresentanza rispettivamente di Marathon e Cai, Claudio Somaschini (a cui gli iscritti hanno anche consegnato una targa di riconoscenza) e Manuela Zambon.

"A Seveso c'è tanta voglia di stare insieme, di fare socialità - commenta l'assessore Michele Zuliani - Lo sto notando proprio in questi giorni, girando tra le associazioni del territorio. E mi riferisco anche alle realtà nuove, che stanno nascendo come il Club di cucito in biblioteca che in appena due mesi ha raggruppato una trentina di donne. I gruppi di cammino invece rappresentano per Seveso oramai una realtà consolidata, partita per scommessa e cresciuta anno dopo anno. Un gruppo di amici prima di tutto, chi si iscrive trova una seconda casa, è un bel modo per stare insieme e tenersi in forma, perché camminare in compagnia fa bene alla mente e al corpo e combatte la sedentarietà".