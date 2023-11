Guasto alla caldaia della scuola: gli alunni pranzano in classe e fanno lezione a distanza

Problemi di riscaldamento alla scuola primaria di via Manzoni a Verano: un guasto alla caldaia ha lasciato al freddo gli studenti sia martedì 28 che oggi, mercoledì 29 novembre.

Il guasto lunedì pomeriggio

Lezioni a distanza e pranzo in classe per gli studenti della scuola elementare, rimasti al freddo, lunedì pomeriggio, a causa di un guasto alla caldaia. Sia oggi, mercoledì 29 novembre, sia ieri, martedì 28, alcune classi della primaria di via Manzoni che si trovano nell'ala nuova, si sono dovuti coprire un po' di più e arrangiare mangiando in classe, poichè sono rimasti senza riscaldamento a causa di un problema all'impianto, una importante perdita che non permette il corretto funzionamento della caldaia. Per sistemare si è dovuto rendere inutilizzabile tutta la zona sotterranea dell’ala nuova, mensa e cucina compresa.

La comunicazione del sindaco

L'Amministrazione si è subito messa al lavoro e ha dato incarico agli addetti di rimettere in funzione l'impianto, nel più breve tempo possibile. Immediata anche la comunicazione del sindaco Samuele Consonni, al dirigente dell'istituto comprensivo.

" E' stato rilevato un guasto importante nel sistema di riscaldamento della scuola primaria. In particolare è presente una perdita che non permette il normale funzionamento dell’impianto. Sono in corso le indagini per identificare il punto esatto della perdita che verosimilmente si trova nella parte sotterranea dell’ala nuova. Purtroppo dato la struttura dell’impianto fatto negli anni 70 si renderà necessaria una demolizione parziale della pavimentazione. Queste operazioni renderanno inutilizzabile tutta la zona sotterranea dell’ala nuova, mensa e cucina compresa, almeno sino alla giornata del 29 novembre. Fino a tale data non potremo inoltre garantire il riscaldamento di tutte le classi dell’ala nuova del plesso. Viste le temperature concordo con la linea emersa durante il nostro incontro che sia opportuno non usarla. Per quanto riguarda le classi situate nell’ala vecchia non vi è invece alcun problema; sulla base del confronto avuto oggi (lunedì 27 novembre) vi chiediamo di indicarci quale siano le classi che nelle giornate di domani e mercoledì saranno presenti per organizzare la consegna dei pasti. Anche la segreteria non subirà alcun disservizio.

L'organizzazione della didattica

Il dirigente Giuseppe Scaglione ha quindi subito disposto la possibilità della didattica a distanza martedì 28 novembre e mercoledì 29, per alcune classe. Martedì 28 novembre le prime A, B, C, D, E, la terza A, B, C e D, le seconde A, B, C, D e le quarte A- B-C-D-E. Per i bambini che si trovano nell'ala vecchia, la didattica è stata in presenza anche per le quarte A-B -C-D-E e le seconde A e B e le quinte A-B-C-D. Hanno poi pranzato in classe le classi quarte C-D-E e le seconde C-D. Oggi, mercoledì 29, invece didattica a distanza per tutte le prime, le terze e le quinte. Pranzo in aula per le prime e le terze.