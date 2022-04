L'Officina del Mosaico di Concorezzo adesso è realtà. Nella Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo sono stati ufficialmente inaugurati i nuovi spazi dell'associazione Cascina San Vincenzo.

Il sogno è realtà. Sono stati inaugurati ufficialmente sabato mattina i nuovi spazi dell’associazione Cascina San Vincenzo, sodalizio che ha come finalità principale il supporto e il sostegno ai soggetti con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie. Acquistato nel maggio del 2020 e completamente ristrutturato nel corso di questi mesi, l’immobile di via don Girotti ospita ora un’importante e innovativa iniziativa. "Officina del Mosaico": questo il nome del progetto che permette ad alcuni ragazzi dell’associazione di imparare concretamente le tecniche e i segreti di un mestiere.

"Siamo molto contenti di essere qui oggi - ha spiegato il presidente dell’associazione Efrem Fumagalli - Il 2 aprile, Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, del 2014 abbiamo inaugurato Cascina San Vincenzo, a otto anni di distanza siamo qui per aprire quest’Officina: un traguardo che ci inorgoglisce molto. Siamo partiti con venti ragazzi e pochi operatori, oggi invece seguiamo circa 160 persone e anche il nostro gruppo di lavoro è molto cresciuto. Così come vorremmo che iniziative come questa contribuissero ad accrescere la consapevolezza sull’autismo. Non basta conoscerlo, bisogna compiere un passo in più. Intanto grazie a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questi spazi".