I piccoli di dogo crescono: presto le adozioni

I piccoli di dogo crescono: all’Enpa centinaia di richieste di adozione. In otto erano stati trovati in un sacco della spazzatura a Seveso a inizio aprile. Due di loro purtroppo non ce l’hanno fatta. Ma per gli altri sei presto potrebbe arrivare l’adozione.

I piccoli di dogo crescono

Una vicenda che ha attirato l’attenzione dei media non solo locali ma anche nazionali. Otto cuccioli di dogo argentino trovati in un sacchetto della spazzatura l’8 aprile scorso a Seveso. Salvati e affidati alle cure dell’Enpa che nonostante siano state immediate a nulla sono sono servite per due di loro, i più piccoli e denutriti.

Gli altri sei invece hanno affrontato queste settimane con forza e grazie alle cure minuziose e amorevoli dei volontari presso cui sono in stallo, stanno crescendo. In salute.

Dopo i primi giorni, all’insegna della timidezza e delle condizioni fisiche non ottimali, i piccoli si stanno

riprendendo alla grande, sono molto coccoloni, vivacissimi e combinaguai, come si conviene a cuccioli della

loro età. Gli integratori alimentari hanno permesso loro di acquistare peso e crescere in modo armonioso,

sono stati vaccinati e a breve saranno messi in adozione e potrete trovare le loro schede sul sito ENPA

Monza.

Un boom di richieste di adozione

Indubbiamente la loro storia ha commosso tutti. E proprio all’Enpa, in queste settimane, sono già arrivate centinaia di richieste di adozione e probabilmente altrettante ne arriveranno;

“Ringraziamo tutti per il supporto e gli aiuti – sottolinea lo staff di volontari dell’Associazione. Ricordiamo però che in canile, anche se non hanno avuto la stessa visibilità, ci sono tanti altri quattrozampe, di razza e non, in cerca di casa e di una famiglia vera. Vaglieremo con attenzione le richieste, perché l’entusiasmo, la tenerezza dei cuccioli e la voglia di dare loro amore e una casa dopo la loro brutta avventura non bastano se non vengono supportati dalla conoscenza di un cane che è unico nel suo genere”.

Le candidature per i futuri adottanti dovranno pervenire all’indirizzo mail canile@enpamonza.it, indicando

esperienze precedenti con i cani, il contesto di adozione, se presenti altri animali (specificandone il sesso,

età, se sterilizzati), e fornendo un contatto telefonico. Si effettuano affidi solo in provincia di Monza e Brianza

e limitrofi.

Caratteristiche del dogo argentino

Il dogo argentino è un po’ segugio e un po’ molosso, un po’ cane da caccia e un po’ cane da difesa e utilità. Spicca per temperamento, tempra, istinto predatorio e combattività, uniti a una grande docilità in famiglia. È fedele e affettuoso, conscio della propria forza e con una certa tendenza, soprattutto nei maschi, alla dominanza che può arrivare allo scontro fisico per ribadire la propria superiorità gerarchica.

Con queste caratteristiche è naturale che non sia un cane per tutti – sottolinea l’Enpa. Ha bisogno di un proprietario molto presente, possibilmente sportivo o atletico, che nella fase educativa non si faccia intenerire dal tenero e candido cucciolotto ma ricordi che da adulto peserà quasi mezzo quintale. Occorre essere fermi e coerenti nell’assumere il ruolo di capobranco e insegnare il prima possibile i comandi dell’educazione di base,

rivolgendosi a educatori che conoscano la razza e sappiano prenderla nel modo giusto, senza esasperarne

l’aggressività.

Le indagini proseguono

Mentre i piccoli crescono, vanno avanti anche le indagini da parte sia delle Autorità competenti sia del Nucleo Antimaltrattamento per risalire al proprietario responsabile di un gesto di abbandono così grave.