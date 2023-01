A Natale del 2010 era stata presentata e inaugurata in pompa magna in piazza Roma a Vimercate alla presenza delle autorità. Ora, a distanza di 12 anni, decine di migliaia di chilometri percorsi e altrettante migliaia di interventi effettuati, ha di nuovo bisogno della generosità dei cittadini, degli imprenditori e dell’aiuto delle amministrazioni comunali che avevano contribuito al suo acquisto. Stiamo parlando dell’autopompa in forze al Distaccamento dei vigili del fuoco volontari. Il mezzo è infatti fermo al palo ormai da alcuni mesi, per un po’ parcheggiato nel piazzale di via Brianza e ora in un’autofficina a Torino.

I pompieri hanno bisogno di 77mila euro

Per rimetterlo in strada servono ben 77mila euro, necessari per procedere con la sostituzione della pompa che governa l’erogazione dell’acqua e per apportare alcune migliorie tecniche non più rinviabili. Soldi che naturalmente i volontari non hanno. E nemmeno il comando provinciale dei pompieri. Eppure quell’autopompa è a dir poco indispensabile per consentire ai pompieri di Vimercate di svolgere al meglio il loro servizio potendo contare sul mezzo con le dotazioni più moderne.

La raccolta fondi

Quindi, come già accadde all’epoca per poter procedere al suo acquisto e come già fatto in questi anni per l’acquisto di altre dotazioni, i vigili di via Brianza si sono rimboccati le maniche lanciando una nuova raccolta fondi.

«Nel 2010 il Distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Vimercate acquistò, grazie all'aiuto dei comuni e dei cittadini, la sua prima autopompa, mantenendola in servizio per 13 anni e collezionando più 6.500 interventi, fino a quando, a causa di un guasto, siamo stati costretti a metterla fuori servizio - scrivono i pompieri nel loro appello diffuso nei giorni scorsi - Ha aiutato tante persone, ora è lei che chiede un aiuto a voi. Con un piccolo contributo potete aiutaci a riportarla sulle strada ad aiutare ancora molte altre persone».

Un mezzo davvero importante

E, come detto, di soldi ne servono tanti, ben 77mila euro. «Lanciamo un appello ai cittadini, ma anche agli imprenditori a cui a breve invieremo delle lettere per chiedere un aiuto - ha aggiunto Gianpaolo Maggi, responsabile dei volontari del distaccamento di Vimercate - Stiamo pensando anche ad alcune iniziative sul territorio. Non possiamo fare altrimenti perché fondi non ne abbiamo. E quel mezzo è per noi molto importante».

E lo è naturalmente per i cittadini e per le aziende, molte delle quali in questi anni hanno usufruito dei servizi e degli interventi dei pompieri di Vimercate.

Come aiutare

Per dare una mano basta effettuare una donazione volontaria al seguente Iban: IT54C0845334070000000 630939.