I ragazzi del Tiki Taka ottimi barman e guide a Villa Tittoni. Visita guidata a Desio, a Villa Tittoni con i ragazzi del Tiki Taka, che sono anche baristi a Parco Tittoni.

Le guide "speciali" del Tiki Taka parteciperanno a Ville Aperte

Le "guide speciali" del Tiki Taka hanno accompagnato i visitatori attraverso le sale dello storico edificio di via Lampugnani. Insieme agli operatori del Consorzio Desio Brianza, della Cooperativa sociale Il Seme e di Spazio Aperto Servizi, i ragazzi hanno saputo intrattenere gli ospiti, raccontando la storia della villa, mostrandone gli splendidi dettagli architettonici e artistici, e presentando anche alcuni importanti personaggi storici che hanno vissuto in questa dimora, oggi di proprietà comunale. L'iniziativa, che coinvolge ragazzi con disabilità, fa parte del progetto "Senso comune" e rientra nella rassegna "Ville Aperte in Brianza", con l'obiettivo di sviluppare percorsi culturali di inclusione e cittadinanza attiva per le comunità locali.

Per tutta l'estate barman a Parco Tittoni

Al termine del tour all’interno della dimora settecentesca, chi ha voluto si è fermato per un aperitivo o una cena nella zona ristoro di Parco Tittoni, dove è stato anche possibile degustare un cocktail preparato dai barman di Tiki Taka. Come ogni martedì sera, infatti, a Parco Tittoni si tiene la "TikiNight", con il coinvolgimento dei ragazzi che fanno parte del progetto. Questo è il settimo anno che viene ripetuto, con la sola sospensione di un paio di estati per il Covid.

Coinvolti una trentina di ragazzi

Sara Mariani, una delle referenti del progetto per conto del Consorzio Desio Brianza, ha spiegato: