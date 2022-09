I soldi raccolti dai vimercatesi destinati ai bimbi ucraini per scuola e sport

I soldi donati dai vimercatesi per i profughi ucraini verranno utilizzati per scuola e sport.

La Giunta comunale di Vimercate, nella seduta di mercoledì 14 settembre, ha dato il via libera alla destinazioni delle risorse economiche raccolte attraverso le donazioni da privati giunte a seguito dell’apertura dello scorso marzo di un conto corrente dedicato.

Le risorse e gli ambiti di intervento

Le risorse a disposizione ammontano a 13.880 euro e saranno destinate ai minori profughi ucraini per il pagamento della mensa scolastica, per l’acquisto dei libri di testo delle scuole secondarie e l’inserimento dei in attività sportive o ludiche considerate utili al loro sviluppo.

La Giunta di Vimercate infine ha demandato all’ufficio Pubblica Istruzione la gestione dei contributi che saranno assegnati tramite la valutazione e la concessione degli interventi indicati.

I fondi saranno dedicati ai profughi civili dell’Ucraina giunti sul territorio di Vimercate a partire dal mese di marzo 2022 e attualmente accolti presso conoscenti, familiari o presso abitazioni messe a disposizione appositamente da alcuni cittadini vimercatesi a partire dall’anno scolastico 2022/23.

L'assessore: "Favorire l'integrazione dei bimbi in fuga dalla guerra"