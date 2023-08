I vigili di Villasanta incroceranno le braccia anche durante il Gran Premio

Salvo accordi dell’ultimo minuto, al momento altamente improbabili, gli agenti della Polizia locale di Villasanta incroceranno le braccia anche durante il week end del Gran Premio di Formula Uno, in programma per domenica 3 settembre 2023.

Non sembrano migliorare i rapporti tra l’Amministrazione comunale guidata da Luca Ornago e gli agenti della Polizia Locale guidati da Maurizio Carpanelli, apparsi più che mai tesi già in luglio. La risposta della giunta Ornago, che ha respinto l’accusa di essersi negata al confronto, non ha impedito lo sciopero con blocco degli straordinari proclamato dal sindacato di categoria dal 22 al 26 luglio. Nei giorni scorsi lo stesso sindacato ha annunciato la volontà di incrociare nuovamente le braccia proprio domenica 3 settembre, giorno del Gran Premio.

Probabili disagi alla viabilità

Una decisione che, se non dovesse rientrare, rischia di creare molti disagi sopratutto alla viabilità villasantese, direttamente coinvolta dall’afflusso dei tifosi che si recheranno in autodromo per la gara. Vani, secondo quanto riportato da un comunicato sindacale dei giorni scorsi, i tentativi di trovare un accordo durante due incontri, il 26 maggio e 6 luglio 2023, presso l’Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Monza e della Brianza che hanno visto le parti rimanere sulle proprie posizioni.

Nello specifico il nuovo sciopero indetto dal sindacato, al quale sono iscritti 7 agenti di Polizia Locale sui 9 in servizio a Villasanta, consisterà in un blocco dei servizi svolti in orario straordinario dal giorno 31 agosto al giorno 9 settembre e in una giornata di sciopero generale del personale prevista per domenica 3 settembre.

Le richieste degli agenti

"Come sindacato abbiamo alcune richieste che volevamo portare all’attenzione dell’amministrazione comunale per poter instaurare un dialogo e valutare insieme la strada da percorrere- ha sottolineato il sindacalista Simone Negri - Questo non è stato possibile perché le nostre richieste di incontro sono sempre cadute nel vuoto. Questa mancanza di apertura da parte del Comune ha portato il nostro sindacato a doverci rivolgere alla Prefettura".

Gli incontri in Prefettura sono stati due, l’ultimo si è svolto il 6 luglio.

Le criticità

"L’incontro in Prefettura si è reso necessario in quanto abbiamo inutilmente tentato, a partire dal mese di novembre dello scorso anno, di ottenere un incontro con l’Amministrazione Comunale al fine di confrontarci con questa in merito ad alcune criticità che riguardano il Servizio di Polizia Locale - ha continuato Negri - Nonostante diverse comunicazioni e solleciti da parte nostra, l’Amministrazione comunale si è sempre rifiutata di incontrare i dirigenti sindacali, limitandosi a chiedere un mero scambio epistolare per prendere conoscenza delle questioni e provvedere ad una risposta sempre con lo stesso mezzo" .

Le richieste formulate dal sindacato, ricordiamo, riguardano soprattutto la gestione della turnazione della Polizia Locale e una rimodulazione dell’orario.

"Abbiamo proposto 35 ore settimanali"