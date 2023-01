Lombardia e Brianza fortunate al 10eLotto e al Lotto. Le vincite complessive nelle ultime ore nella nostra regione sono state pari a 170 mila euro.

Il 10eLotto premia la Lombardia: una vincita anche a Seregno

Il 10eLotto in particolare premia la Lombardia con vincite complessive per 89mila euro: come riporta Agipronews, a Seregno è stato centrato un 7 Doppio Oro da 25mila euro, mentre a Paderno Dugnano, in provincia di Milano, sono stati vinti 24mila euro con un 6 Doppio Oro. Altri due 6 Doppio Oro da 20mila euro ciascuno sono stati centrati a Dresano, in provincia di Milano.

L'ultima vincita al 10eLotto in Brianza era stata appena una settimana fa quando a Lentate un fortunato giocatore si era portato a casa 15mila euro con un 4 Oro. Non dimentichiamo poi la maxi vincita, sempre la scorsa settimana, di 500mila euro grazie a un Gratta e Vinci fortunato venduto in un bar di Seregno.

Le vincite al Lotto

Nelle ultime ore inoltre in Lombardia sono state distribuite vincite al Lotto per un totale di 81mila euro: come riporta Agipronews, a Pieve Emanuele, in provincia di Milano, sono state centrate due quaterne da 60mila e 12mila euro, mentre a Vestone, in provincia di Brescia, si festeggia con un colpo da 9.750 euro.