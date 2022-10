Il Comune brianzolo che apre lo Sportello Clima: ecco quali sono i servizi (online e gratuiti)

A Cesano Maderno, già dal mese di settembre, in Comune c'è un nuovo sportello rivolto al cittadino: si tratta dello Sportello Clima.

Il Comune brianzolo che apre lo Sportello Clima: ecco quali sono i servizi

Il nuovo servizio, dedicato a cittadini, imprese e professionisti della Brianza ovest, è online e gratuito ed è erogato da Agenzia InnovA21 per i territori dei Comuni di Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Lentate sul Seveso, Meda, Seveso, Varedo. Alla presentazione, quest amattina, nella Sala Giunta del Comune, erano presenti il Sindaco Gianpiero Bocca, l'assessore all'Ambiente Manuel Tarraso, il Dirigente dell'Area Tecnica, ing. Fabio Fabbri, il Vice-Sindaco di Bovisio Masciago Massimiliano Zanierato, oltre che il Presidente di InnovA21, Marzio Marzorati.

Come funziona lo sportello

Collegandosi al sito internet labrianzacambiaclima.it ed entrando nella pagina dedicata dello Sportello è possibile accedere a diversi materiali informativi, quali schede tecniche, news e approfondimenti, per conoscere quali siano gli interventi e gli incentivi per l’efficienza energetica degli edifici e la produzione di energia da fonti rinnovabili, così da ridurre i consumi energetici, risparmiare in bolletta e contenere le emissioni della CO2 responsabile dei cambiamenti climatici. In caso di ulteriori dubbi o necessità di approfondimento, gli utenti che possiedono un immobile nell’area degli 8 Comuni possono inoltre inviare una richiesta di supporto ad un esperto che, sempre gratuitamente, provvederà a rispondere alle domande per orientare i cittadini verso scelte energetiche più consapevoli.

Una sezione dello sportello fornisce inoltre informazioni riguardo ad interventi innovativi per la casa, e relativi incentivi, per rendere le città più vivibili, belle e al sicuro da allagamenti, esondazioni e ondate di calore, diventati più frequenti e intensi a causa dei cambiamenti climatici. Vengono infine illustrati i rischi locali derivanti dai cambiamenti climatici e le buone pratiche che ciascun cittadino può mettere in atto per affrontarli.

Arriveranno anche nuovi servizi

Ai materiali informativi e alle attività attualmente disponibili se ne aggiungeranno di nuove nei prossimi mesi e fino a dicembre 2023.

“La partecipazione è la modalità con la quale possiamo realizzare la transizione ecologica: partecipazione degli Enti locali, come dimostra in modo molto positivo il nostro territorio, e partecipazione dei cittadini e delle famiglie. Con i cambiamenti degli stili di vita e con la possibilità di scegliere ed essere informati, le sfide ambientali diventano più facilmente affrontabili. L’aumento dei costi dell’energia e la prospettiva di una riduzione della disponibilità di risorse energetiche diventano anche un’opportunità per cambiare rotta e scegliere con più decisione la via delle energie rinnovabili - ha dichiarato Marzio Marzorati, Presidente di Agenzia InnovA21 -. Per permettere però alle comunità locali e alle singole persone di assumere un ruolo attivo per la transizione energetica e climatica è necessario informarle su quali siano le azioni che possono davvero mettere in campo e, allo stesso tempo, facilitare l’accesso alle reali opportunità di cambiamento sia tecnologiche che gestionali. Lo Sportello Clima sarà anche un luogo per informare sul verificarsi di fenomeni come alluvioni e lunghi periodi di siccità. Gli eventi estremi richiedono una nuova progettazione delle nostre città e anche in questo caso le comunità locali devono essere protagoniste.”

Per accedere al servizio Sportello Clima basta collegarsi al sito labrianzacambiaclima.it ed entrare nella sezione dedicata. Ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle iniziative promosse da Agenzia InnovA21 sono disponibili sulla pagina Facebook La Brianza Cambia Clima.